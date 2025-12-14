Araceli González enfrentó el reclamo de Mirtha Legrand con una respuesta inesperada
La actriz y modelo recordó que “desapareció” del mundo del espectáculo en 2018, pero destacó cómo ese paréntesis le permitió reinventarse y encarar una nueva etapa.
Araceli González fue una de las invitadas a La noche de Mirtha y, durante la charla, Mirtha Legrand no esquivó el tema de su bajo perfil en los últimos años. La conductora le consultó por su alejamiento de los medios, al recordar que estuvo un tiempo “desaparecida” y que luego volvió a mostrarse activa en la pantalla chica.
Frente a esa observación, la actriz abrió su corazón y explicó el proceso personal que atravesó desde entonces:
"En el 2018 fallece mamá. A partir de ahí es como si yo te dijera que todos estos años hasta ahora pasaron como un montón de secuencias que fueron marcando la vida de todos , transformando la familia, se fue como modificando todo".
En ese contexto, también se refirió a cómo transitó los años posteriores y al impacto que tuvo la pandemia en su vida cotidiana y profesional: "Y la pandemia yo me dediqué como a construirme más que nada, a trabajar mucho, hacía workshops con mi psicóloga para ayudar a la gente".
Además de ese trabajo introspectivo, González destacó que canalizó su energía en nuevos proyectos laborales, alejados de la actuación tradicional: "Construí una marca que es g.aracosmetics. Están en una tienda online y además estamos en un shopping muy importante de Buenos Aires y vendemos al interior del país y ahora estamos por ir a Uruguay".
El elogio de Araceli González a Mario Pergolini tras su paso por su programa
Durante su visita a La noche de Mirtha, la actriz recordó con entusiasmo su reciente participación en el ciclo de Mario Pergolini, luego de que la conductora sacara el tema en plena charla. “Te vi la otra noche con Mario, con Pergini. Estuviste muy bien”, le comentó Mirtha, dando pie a una seguidilla de halagos y reflexiones.
La actriz no ocultó lo bien que la pasó en esa entrevista y destacó el regreso del conductor a la televisión:" Me encanta la versión de Mario, me divierto mucho. Y además también está bárbaro”.
En ese intercambio, Araceli profundizó sobre la imagen que percibió de Pergolini y su evolución con el paso del tiempo: "Hay gente que muta bien y hay gente que muta mal. Él muta está bien, pero en qué sentido? Se mostró de una manera súper genuina”.
También confesó que fue su primera entrevista con él y que llegó con cierta incertidumbre después de varios años alejada de ese tipo de exposiciones: “Yo me sentí muy cómoda, nunca había tenido una entrevista con él. Fue larga la entrevista. Yo dije, ay Dios, aparte era la primera, después de cinco años digo, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Y la verdad la pasé bomba".
Por último, entre risas, Araceli se mostró fiel a su estilo espontáneo y explicó por qué suele medirse en algunas situaciones: “Me tengo que controlar, porque cuando estoy en un núcleo así, me desboco, me río mucho y a veces la gente dice, uy, está en pedo sin fumable, ¿viste? Entonces, que acá con Mirta voy a estar más tranquila”.
