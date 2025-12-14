Araceli González enfrentó el reclamo de Mirtha Legrand con una respuesta inesperada

Embed - ¡¡WINNER!! Mirtha y Araceli González se deshicieron en elogios para Mario Pergolini: "Hermoso"

El elogio de Araceli González a Mario Pergolini tras su paso por su programa

Durante su visita a La noche de Mirtha, la actriz recordó con entusiasmo su reciente participación en el ciclo de Mario Pergolini, luego de que la conductora sacara el tema en plena charla. “Te vi la otra noche con Mario, con Pergini. Estuviste muy bien”, le comentó Mirtha, dando pie a una seguidilla de halagos y reflexiones.

La actriz no ocultó lo bien que la pasó en esa entrevista y destacó el regreso del conductor a la televisión:" Me encanta la versión de Mario, me divierto mucho. Y además también está bárbaro”.

En ese intercambio, Araceli profundizó sobre la imagen que percibió de Pergolini y su evolución con el paso del tiempo: "Hay gente que muta bien y hay gente que muta mal. Él muta está bien, pero en qué sentido? Se mostró de una manera súper genuina”.

También confesó que fue su primera entrevista con él y que llegó con cierta incertidumbre después de varios años alejada de ese tipo de exposiciones: “Yo me sentí muy cómoda, nunca había tenido una entrevista con él. Fue larga la entrevista. Yo dije, ay Dios, aparte era la primera, después de cinco años digo, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Y la verdad la pasé bomba".

Por último, entre risas, Araceli se mostró fiel a su estilo espontáneo y explicó por qué suele medirse en algunas situaciones: “Me tengo que controlar, porque cuando estoy en un núcleo así, me desboco, me río mucho y a veces la gente dice, uy, está en pedo sin fumable, ¿viste? Entonces, que acá con Mirta voy a estar más tranquila”.