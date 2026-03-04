Arcángel anunció su show en Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas

"La 8va Maravilla" habla de esta travesía como uno de los momentos más especiales que le tocó vivir, conectando con la historia, la energía y la trascendencia de cada lugar que visitó inspirándolo en lo personal y artístico. Luego de momentos difíciles que ha tenido que vivir por temas de salud, y del aprendizaje de estás décadas de intensa carrera la importancia que Austin le da hoy a sus afectos y a valores inquebrantables de humanidad se dejan ver en cada una de sus acciones y en su obra musical.

Así, “La 8va Maravilla”, su último álbum rinde homenaje a su pasado, presente y futuro, con la presencia de Ricky Martin, Daddy Yankee, Beéle, Grupo Firme, Sech, Kapo y su propio hijo en grandes colaboraciones.