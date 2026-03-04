Arcángel anunció su show en Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas
La leyenda de la música urbana puso fecha y lugar para celebrar sus 20 años de carrera con el público argentino.
El legado musical de Arcángel habla por sí solo, los hitos, reconocimientos, galardones y colaboraciones de un referente inigualable de la escena urbana latina que traspasó miles de fronteras, marcando un capítulo que ya lleva su nombre grabado a fuego.
Ser “La 8va maravilla” podría sonar a soberbia, pero no en el caso de Austin Agustín Santos, quien se ha ganado con creces este momento de celebración junto a su gente, partiendo en una gira muy especial.
Así el 28 de agosto en el Movistar Arena, los argentinos tendrán el privilegio de disfrutar de la leyenda musical en vivo, presentando las canciones de su reciente material y fusionando recuerdos de una vida artística extraordinaria en un set de temas especialmente elegidos.
Cómo y cuándo comprar las entradas
La preventa BBVA de entradas será desde el martes 3 de marzo a las 16hs con un beneficio de 6 cuotas sin interés en tarjetas de créditos, mientras que la venta general será desde el jueves 5 de marzo a las 13hs. A través de www.movistararena.com.ar
Previo al lanzamiento de su nuevo álbum Arcángel realizó un viaje de 18 días por las Siete Maravillas del Mundo con familia y amigos, viaje que quedó registrado en su canal Youtube y que compartió con su público.
"La 8va Maravilla" habla de esta travesía como uno de los momentos más especiales que le tocó vivir, conectando con la historia, la energía y la trascendencia de cada lugar que visitó inspirándolo en lo personal y artístico. Luego de momentos difíciles que ha tenido que vivir por temas de salud, y del aprendizaje de estás décadas de intensa carrera la importancia que Austin le da hoy a sus afectos y a valores inquebrantables de humanidad se dejan ver en cada una de sus acciones y en su obra musical.
Así, “La 8va Maravilla”, su último álbum rinde homenaje a su pasado, presente y futuro, con la presencia de Ricky Martin, Daddy Yankee, Beéle, Grupo Firme, Sech, Kapo y su propio hijo en grandes colaboraciones.
