A pura cumbia, Los Ángeles Azules hicieron vibrar Buenos Aires con una noche de hits
La histórica banda mexicana dio el puntapié inicial a una serie de tres shows agotados con un espectáculo cargado de clásicos, emoción y colaboraciones.
La noche del viernes tuvo un solo protagonista: la cumbia. Con un público completamente entregado, Los Ángeles Azules desembarcaron en el Arena de Buenos Aires para el primero de sus tres conciertos con localidades agotadas y ofrecieron una verdadera celebración musical, marcada por clásicos inolvidables, invitados especiales y un clima festivo que convirtió al recinto en una pista de baile gigante.
Desde temprano, el ambiente ya anticipaba algo grande. El opening estuvo a cargo de Valen Vargas, quien atraviesa un gran presente artístico y continúa sumando pasos importantes en su carrera. Con carisma y presencia escénica, calentó motores para una noche que prometía emociones fuertes.
Sobre el escenario, los músicos mexicanos desplegaron todo el ritmo que los convirtió en una de las bandas de cumbia más queridas del continente. La fiesta arrancó fuerte con “Entrega de amor”, “Mi único amor” y “Y la hice llorar”, canciones que el público acompañó a los gritos, transformando cada rincón del estadio en un enorme karaoke colectivo.
Invitados, hits y una fiesta sin pausa
Uno de los grandes atractivos del show fue la aparición de artistas invitados, que elevaron aún más la energía de una noche ya explosiva. La primera sorpresa llegó de la mano de Yami Safdie, quien se sumó para interpretar “Las maravillas de la vida”, en uno de los momentos más emotivos del recital.
Después siguieron himnos imposibles de esquivar como “Nunca es suficiente”, “Mi niña mujer” y “Otra noche”, que mantuvieron al público bailando sin descanso. Pero si algo quedó claro durante el show es que Los Ángeles Azules saben perfectamente cómo construir una fiesta popular: cada canción parecía superar a la anterior.
Más adelante apareció el cantante chileno Américo para un momento de pura celebración. Junto a la banda interpretó “Cómo te voy a olvidar”, uno de los clásicos más coreados de la noche, y además se dio el gusto de cantar “20 rosas”, desatando una ovación instantánea.
El clima festivo siguió creciendo cuando Pablo Lescano apareció sobre el escenario para sumarse a “Cumbia del infinito”, en un cruce que fusionó generaciones y estilos dentro de la escena tropical, mientras que el gran broche de oro llegó con Emilia, que hizo estallar el recinto al cantar “Perdonarte, ¿para qué?”, coronando un cierre repleto de euforia.
Todavía quedan dos noches más a pura cumbia
El primero de los tres conciertos dejó una certeza: el vínculo entre Los Ángeles Azules y el público argentino atraviesa uno de sus mejores momentos. Entre pasos de baile, celulares en alto y una lista de canciones que marcó a distintas generaciones, la banda mexicana confirmó por qué sigue siendo sinónimo de fiesta en cualquier escenario que pisa.
Tras este arranque demoledor, el grupo todavía tiene por delante dos nuevas presentaciones en el Arena de Buenos Aires, donde volverán a reencontrarse con miles de fanáticos listos para cantar, bailar y celebrar al ritmo de una cumbia que no conoce fronteras.
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