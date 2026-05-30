A pura cumbia, Los Ángeles Azules hicieron vibrar Buenos Aires con una noche de hits

Después siguieron himnos imposibles de esquivar como “Nunca es suficiente”, “Mi niña mujer” y “Otra noche”, que mantuvieron al público bailando sin descanso. Pero si algo quedó claro durante el show es que Los Ángeles Azules saben perfectamente cómo construir una fiesta popular: cada canción parecía superar a la anterior.

Más adelante apareció el cantante chileno Américo para un momento de pura celebración. Junto a la banda interpretó “Cómo te voy a olvidar”, uno de los clásicos más coreados de la noche, y además se dio el gusto de cantar “20 rosas”, desatando una ovación instantánea.

El clima festivo siguió creciendo cuando Pablo Lescano apareció sobre el escenario para sumarse a “Cumbia del infinito”, en un cruce que fusionó generaciones y estilos dentro de la escena tropical, mientras que el gran broche de oro llegó con Emilia, que hizo estallar el recinto al cantar “Perdonarte, ¿para qué?”, coronando un cierre repleto de euforia.

Emilia Los Angeles Azules

Todavía quedan dos noches más a pura cumbia

El primero de los tres conciertos dejó una certeza: el vínculo entre Los Ángeles Azules y el público argentino atraviesa uno de sus mejores momentos. Entre pasos de baile, celulares en alto y una lista de canciones que marcó a distintas generaciones, la banda mexicana confirmó por qué sigue siendo sinónimo de fiesta en cualquier escenario que pisa.

Tras este arranque demoledor, el grupo todavía tiene por delante dos nuevas presentaciones en el Arena de Buenos Aires, donde volverán a reencontrarse con miles de fanáticos listos para cantar, bailar y celebrar al ritmo de una cumbia que no conoce fronteras.