Alarma en Hollywood: nueva denuncia de un exactor infantil contra Sean "Diddy" Combs por abuso sexual

Esta nueva causa civil golpea a Diddy Combs en su peor momento. Tras un largo y mediático proceso penal a nivel federal, el músico fue condenado por delitos vinculados a la facilitación de la prostitución bajo la Ley Mann, y actualmente cumple una pena de 50 meses de prisión, con una fecha estimada de liberación para abril de 2028 debido a reducciones por conducta y rehabilitación. Sin embargo, el frente civil promete mantener al productor bajo el escrutinio público durante años.