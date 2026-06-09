Alarma en Hollywood: nueva denuncia de un exactor infantil contra Sean "Diddy" Combs por abuso sexual
La presunta víctima, que en 2007 tenía 17 años y trabajaba en series juveniles, aseguró que el magnate de la música lo drogó y lo atacó en una fiesta privada.
Un nuevo frente judicial sacude el entorno de Sean "Diddy" Combs. El histórico productor y magnate del hip-hop recibió una fuerte denuncia civil por parte de un exactor infantil, quien lo acusa de haber abusado sexualmente de él en 2007, época en la que el demandante tenía apenas 17 años.
La presentación judicial, realizada bajo el pseudónimo de John Doe para resguardar la identidad de la víctima, detalla que el hecho ocurrió en una propiedad ubicada en las colinas de Hollywood Hills. Según el escrito al que accedieron medios estadounidenses, el joven —que por entonces participaba de ficciones en señales juveniles como Nickelodeon— fue invitado a una supuesta reunión de "contactos profesionales" para impulsar su carrera musical.
Una vez en el lugar, el denunciante asegura que el rapero lo llevó a una habitación privada, donde presuntamente lo drogó con una bebida antes de consumar la agresión. El joven afirmó haberle manifestado verbalmente su incomodidad a Combs antes de lograr abandonar la propiedad.
La reacción de la defensa de Combs no se hizo esperar. Su portavoz, Juda Engelmayer, emitió un categórico descargo público en el que afirmó que las acusaciones de este supuesto actor infantil anónimo son falsas y ridículas, tildándolo como otro detractor más en una larga lista de personas que intentan sumarse al reparto del dinero. Asimismo, ratificó de forma tajante que el músico nunca agredió sexualmente a nadie, incluyendo a cualquier menor.
Esta nueva causa civil golpea a Diddy Combs en su peor momento. Tras un largo y mediático proceso penal a nivel federal, el músico fue condenado por delitos vinculados a la facilitación de la prostitución bajo la Ley Mann, y actualmente cumple una pena de 50 meses de prisión, con una fecha estimada de liberación para abril de 2028 debido a reducciones por conducta y rehabilitación. Sin embargo, el frente civil promete mantener al productor bajo el escrutinio público durante años.
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