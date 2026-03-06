El gesto de la madre de Ian Lucas tras el escándalo con Evangelina Anderson

"Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", escribió el artista.

En el mismo descargo agregó: "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona".

descargo ian lucas1

Finalmente, el cantante reflexionó sobre su postura frente a la situación y el valor que le da al vínculo que asegura haber tenido. "Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad", expresó sobre su relación con Evangelina Anderson.

descargo ian lucas2