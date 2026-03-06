El gesto de la madre de Ian Lucas tras el escándalo con Evangelina Anderson
Eliana, la mamá del influencer, rompió el silencio después de que se desatara la polémica entre su hijo y la modelo.
La polémica entre Evangelina Anderson y el cantante Ian Lucas volvió a sumar un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que reflotaran los rumores sobre el supuesto romance que habría comenzado durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe).
En medio del revuelo mediático, quien se manifestó en redes sociales fue Eliana, madre del músico. Aunque evitó referirse de forma directa al conflicto, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una muestra de respaldo hacia su hijo.
La mujer compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece abrazada a Ian sobre el escenario del estadio Estadio José Amalfitani, del club Club Atlético Vélez Sarsfield, y acompañó la publicación con una frase breve pero contundente. “Orgullosa de vos mi amor”, escribió junto a un emoji de corazón.
El gesto llegó en medio de la tensión que atraviesa el cantante luego de que la modelo haya negado públicamente el vínculo sentimental que se les adjudica desde hace meses.
Frente a esa situación, Ian Lucas también decidió expresarse a través de sus historias de Instagram con un mensaje en el que, si bien no mencionó a Anderson de forma directa, dejó ver su malestar por lo ocurrido.
"Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", escribió el artista.
En el mismo descargo agregó: "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona".
Finalmente, el cantante reflexionó sobre su postura frente a la situación y el valor que le da al vínculo que asegura haber tenido. "Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad", expresó sobre su relación con Evangelina Anderson.
