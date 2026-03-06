Netflix: la película que es una de las más premiadas y brilla en la plataforma

Ambos se encuentran casualmente en el hotel donde se hospedan y, a partir de ese momento, comienza a surgir entre ellos una conexión especial. Incapaces de dormir y lejos de sus hogares, Bob y Charlotte empiezan a recorrer la vida nocturna de Tokio, compartir experiencias y reflexionar sobre el sentido de sus vidas.

A lo largo de la película, la relación entre los protagonistas se construye a través de silencios, miradas y conversaciones profundas. La historia explora temas universales como la soledad, el paso del tiempo, las relaciones humanas y las conexiones inesperadas que pueden surgir en los momentos más inesperados.

Reparto de "Perdidos en Tokio"

El éxito de la película también se debe a un elenco que logró transmitir con gran sensibilidad las emociones de los personajes.

El reparto principal está compuesto por:

Bill Murray como Bob Harris

Scarlett Johansson como Charlotte

Giovanni Ribisi como John

Anna Faris como Kelly

Fumihiro Hayashi como Charlie

La química entre Murray y Johansson fue uno de los aspectos más destacados de la película y contribuyó a que el film se convirtiera en un clásico del cine contemporáneo.

Tráiler de "Perdidos en Tokio"