Gerardo Romano denunció que le hicieron una estafa como en "El Marginal": "Me creí todo"

El protagonista de la obra El Secreto, que se presenta aún en Mar del Plata este verano, optó por cortar la comunicación y contactarse con la madre de su hija: “Ella se desesperó, como es de imaginar, hasta que finalmente la ubicó en una playa, en perfecto estado. Cuando me volvió a llamar para contarme me sentí muy feliz. Yo mientras había llamado a Diego Durán, un abogado muy prestigioso de allá. Creo que los que hicieron esto tenían muchos datos míos, así que vamos a ver cómo seguimos, si se puede investigar algo”.

Romano, pasado el mal momento, reflexionó sobre la capacidad de los estafadores al asumir su “rol” y dijo que “siempre me preguntaba cómo hacían para hacerse pasar por otro y cómo la víctima no se daba cuenta; bueno, yo que soy un profesional de darme cuenta si algo es falso o no, no pude saberlo”.