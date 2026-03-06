Aldo Funes, de "Casting Sábana" a ser denunciado por abuso sexual
Antes de la denuncia por abuso sexual, el productor ya había estado en el centro de una investigación por presuntas propuestas de trabajo a cambio de favores.
Antes de la reciente acusación por abuso sexual a una menor de 15 años, que actualmente está siendo investigada por la Justicia, Aldo Funes ya había estado en el foco público y judicial en 2016 por otra causa vinculada a su conducta en el ámbito mediático y artístico.
Aquella situación generó una amplia cobertura en medios y dejó registros sobre sus métodos de relación con jóvenes aspirantes a trabajar en televisión y teatro, consolidando un antecedente que vuelve a ser relevante al analizar su historial profesional y judicial.
El caso Melina de Alba
En 2016, Melina de Alba, en ese momento estudiante de periodismo, denunció que Funes le había ofrecido un lugar como panelista en un programa de televisión a cambio de mantener relaciones sexuales. Según su relato, el contacto comenzó a través de redes sociales, continuó en contextos vinculados a su actividad teatral y derivó en la propuesta condicionada al vínculo íntimo.
Este episodio no solo puso en evidencia una supuesta dinámica de poder, sino que también generó un debate sobre la relación entre aspirantes y productores en el ámbito mediático.
La denuncia fue recibida por la fiscalía correspondiente y se inició una investigación formal. Durante ese proceso se documentaron los intercambios y se analizaron las circunstancias de trabajo en las que se encontraban los implicados. Hasta donde se conoce públicamente, la causa no terminó en condena ni derivó en imputaciones penales firmes contra Funes. La investigación quedó registrada en los tribunales, pero no hubo sentencia ni medidas penales definitivas que se hayan hecho públicas.
Comentarios en el entorno artístico
En el marco de la cobertura mediática y de la investigación preliminar, también se mencionó que Funes habría “impulsado” la carrera de dos jóvenes que luego se convirtieron en megafiguras de los medios tras haber tenido algún vínculo personal con él, en una suerte de "intercambio".
Estos comentarios surgieron en forma informal y mediática, sin constituir denuncias judiciales ni cargos formales. Se trató de referencias al ambiente del espectáculo y a la percepción que ciertos colegas y testigos tenían sobre su manera de interactuar con las jóvenes aspirantes, sin que existan hechos probados ni imputaciones penales sobre esas situaciones.
Dato curioso
En 2014, Funes produjo la comedia “Casting Sábana”, estrenada con un elenco destacado en Mar del Plata durante la temporada teatral de verano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario