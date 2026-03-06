Aldo Funes, de "Casting Sábana" a ser denunciado por abuso sexual

aldo funes victima

Comentarios en el entorno artístico

En el marco de la cobertura mediática y de la investigación preliminar, también se mencionó que Funes habría “impulsado” la carrera de dos jóvenes que luego se convirtieron en megafiguras de los medios tras haber tenido algún vínculo personal con él, en una suerte de "intercambio".

Estos comentarios surgieron en forma informal y mediática, sin constituir denuncias judiciales ni cargos formales. Se trató de referencias al ambiente del espectáculo y a la percepción que ciertos colegas y testigos tenían sobre su manera de interactuar con las jóvenes aspirantes, sin que existan hechos probados ni imputaciones penales sobre esas situaciones.

Dato curioso

En 2014, Funes produjo la comedia “Casting Sábana”, estrenada con un elenco destacado en Mar del Plata durante la temporada teatral de verano.