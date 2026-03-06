Durísimo ultimátum de Gran Hermano luego que Danelik dijera que en el confesionario le dieron marihuana
Tras la "broma" de una de las participantes, que dejó muy mal parada a la producción de Telefe, llegó un fuerte comunicado del "Big".
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vuelve a estar bajo la lupa tras un comentario que encendió todas las alarmas en redes sociales. Esta vez, el foco del conflicto es Danelik Star, la influencer tucumana que quedó expuesta tras una sorpresiva declaración captada por las cámaras.
Todo ocurrió durante una charla relajada en la habitación de las mujeres. En un fragmento, que ya es viral en X, se escucha a Danelik proponerle un plan inesperado a una compañera: "Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno".
El clip no tardó en generar desconcierto y una catarata de teorías. El reglamento del reality es implacable: los participantes viven en un aislamiento total y tienen estrictamente prohibido el ingreso de sustancias no autorizadas. Pero el episodio sembró dudas en los televidentes. Por ello, Gran Hermano salió al cruce.
El ultimátum de Gran Hermano tras la polémica frase de Danelik
La encargada de leer el texto fue Andrea del Boca, quien inició: "Comunicado de Gran Hermano. En la madrugada de hoy sucedió un episodio que me llena de preocupación. Danelik afirmó, de manera jocosa, que en el confesionario le fue entregado un cigarrillo de marihuana e invitó a algunas compañeras a fumarlo. Esta mañana llamé a Danelik al confesionario para pedirle explicaciones".
Y el escrito agrega: "Ella aclaró que se trató de una broma y reconoció su equivocación. Le respondí que no voy a aceptar mentiras de ese tipo, que fue un comentario inaceptable y que de repetirse otro hecho semejante evaluaré una severa sanción".
"A raíz de lo sucedido, quiero decirles que no voy a tolerar situaciones que pongan en duda mi compromiso con la salud de cada uno de ustedes y que rechazo este tipo de conductas totalmente contrarias al espíritu del juego", continuó el Big.
Y cerró: "Espero que todos, en especial Danelik, reflexionen al respecto. Hay mensajes que no deben darse y estaré muy atento para que un hecho de estas características no vuelva a suceder. Y reitero, de repetirse un hecho similar, evaluaré tomar medidas severas, las cuales pueden incluir hasta la expulsión. Muchas gracias".
