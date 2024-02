Reseña de "Argylle: agente secreto", una perfecta obra de humor con un juego atrapante de guión

A su vez, la protagonista, acompañada por Aidan, un espía alérgico a los gatos interpretado por el ganador del Oscar SAM ROCKWELL (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Elly (llevando a Alfie en su mochila) corre por todo el mundo para estar un paso por delante de los asesinos mientras la línea entre la vida de Elly El mundo ficticio y el real comienzan a desdibujarse.

argylle 1.jpg

Una premisa que, a pesar de que parece un tanto cliché ya que tiene el mismo punto de partida de "La ciudad perdida", no pasan ni tan solo 10 minutos con un golpe de efecto, una novedad, un giro y contragiro que te sorprende, que te hace reír, que te emociona. Una de las historias más cómicas y alucinantes del 2024 (y eso que recién empieza). El guion, que tiene el espectacular sello de Jason Fuchs te va moviendo de un lado al otro. Tiene una fluidez original y está repleto de momentos de acción paródicos divertidos y a su vez llenos de adrenalina y esto es, justamente, lo que le da una majestuosa luz y color a este espectáculo.

argylle 2.jpg

Aún así, más allá de la especialidad que tiene este guion con su forma original de plasmar una historia de espías, no es para cualquiera. ¿Por qué? porque justamente abusa de su propia perfección. En, al menos el tercer acto, es un exceso de histrionismo, acción, aventuras y enojos. No obstante, la altura de Matthew Vaughn deja a esta película con una perfección narrativa, pero sin aprendizajes detrás, simplemente es un tiempo de diversión. Pero, es ahí, cuando el arriesgado elenco la hace brillar.

Elegir a un experto en el drama y la acción como lo es Henry Cavill para una película de comedia con su costado de acción era, quizás, una apuesta grande, pero que una vez más me llevó a ver al actor con otros ojos. Su forma de interpretar cualquier papel que tiene en frente, dejando en claro su versatilidad es tan espléndido como pocas veces se ve en Hollywood. En ningún momento recordé a sus papeles legendarios como Geralt de Rivia en "The Witcher" o Sherlock Holmes en "Enola Holmes", sino que en todo momento me hizo adecuarme a su nueva historia.

Henry Cavill y Dua Lipa

Aunque, a decir verdad, combinar a este hombre, tan dueño de una versatilidad arrolladora con una inexperta como Dua Lipa quizás no fue la mejor clave. De todas maneras, la artista, a quien por cierto admiro por completo, supo estar a la altura, pero no superarse. Por otro lado, una excelente dupla son Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell en sus papeles casi secretos, alternativos y llenos de excelencia. Dos actores que, definitivamente, resultan frescos, divertidos y llenos de una pasión perfeccionista por la cual logran convertirse en los favoritos de la trama.

argylle 3.jpg

"Argylle: agente secreto" tiene fallas en su exceso de duración, pero no tiene muchos más errores. Los efectos especiales marcan la verdadera definición de una parodia de, me atrevo a decir, un "James Bond" remixado con Ethan Hunt de "Misión Imposible". Un largometraje que, a pesar de que difícilmente sea tomado en serio, consigue derrochar locura y goce a cada espectador.