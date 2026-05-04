El amante de Adabel Guerrero tuvo una escandalosa pelea con su ex tras la separación

Si bien Adabel se había tomado con humor los primeros rumores de infidelidad, la aparición pública de Alenaz cambió el panorama por completo. Ante la exposición de la identidad del amante, Martín Lamela decidió romper su histórico silencio con un descargo contundente donde apuntó directamente contra la madre de su hija.

adabel guerrero

“No soy una persona de los medios pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia”, arrancó diciendo el empresario. Sin vueltas, Lamela dejó en claro que la ruptura fue consecuencia de los actos de la bailarina: “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”.

Para cerrar, Martín intentó poner un manto de piedad pensando en el bienestar de la pequeña Lola, aunque el daño ya parece ser irreversible. “No vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa. Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija”, sentenció, dejando en evidencia que la aparición de Rodrigo Alenaz fue el golpe final para una relación que ya no tiene vuelta atrás.