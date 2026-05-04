El amante de Adabel Guerrero tuvo una escandalosa pelea con su ex tras la separación
La mediática blanqueó a su nuevo novio estando casada, por lo que la infiltración de su relación se hizo viral y generó un escándalo.
El mundo del espectáculo está que arde tras la confirmación de la ruptura entre Adabel Guerrero y Martín Lamela. Lo que en un principio parecía una separación más en el ambiente, tomó un giro dramático cuando empezó a sonar con fuerza el nombre de Rodrigo Alenaz, el hombre señalado como el responsable de romper la paz familiar. Aunque Alenaz no pertenece al mundo mediático, su identidad quedó expuesta y hoy está en el centro de todas las miradas.
La primicia la lanzó Pampito en el programa "Puro show", donde reveló que este vínculo clandestino no es algo de ayer. Según el periodista, la bailarina y el empresario llevarían cerca de dos meses de relación. A pesar de que el dato circulaba en los pasillos de la prensa hace semanas, la confirmación llegó justo cuando el conflicto se hizo imposible de ocultar para los protagonistas.
Lejos de mantener un perfil bajo, la pareja se habría mostrado en diversos ámbitos públicos, alimentando los rumores que finalmente terminaron en confirmación. Rodrigo no solo fue visto en el Autódromo junto a Adabel, sino que se convirtió en un espectador frecuente de "Sex", la obra que ella protagoniza. “Esa noche donde anunciaron que estaba separada de su marido, Rodrigo estuvo viéndola en Sex”, detalló Pampito para dar cuenta de la proximidad entre ambos.
Sobre la identidad del nuevo acompañante de la actriz, se supo que es un hombre de negocios vinculado al rubro automotor. “Es el director de Rotax, una empresa de automotores. Y de este lado viene el chimento, porque ambos estuvieron juntos en el Autódromo. Se están mostrando mucho tiempo juntos”, disparó el conductor. Además, se sumó un dato inesperado: la supuesta "celestina" del romance habría sido Valeria Archimó, quien pertenece al círculo cercano de Alenaz y habría oficiado de nexo.
Si bien Adabel se había tomado con humor los primeros rumores de infidelidad, la aparición pública de Alenaz cambió el panorama por completo. Ante la exposición de la identidad del amante, Martín Lamela decidió romper su histórico silencio con un descargo contundente donde apuntó directamente contra la madre de su hija.
“No soy una persona de los medios pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia”, arrancó diciendo el empresario. Sin vueltas, Lamela dejó en claro que la ruptura fue consecuencia de los actos de la bailarina: “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”.
Para cerrar, Martín intentó poner un manto de piedad pensando en el bienestar de la pequeña Lola, aunque el daño ya parece ser irreversible. “No vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa. Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija”, sentenció, dejando en evidencia que la aparición de Rodrigo Alenaz fue el golpe final para una relación que ya no tiene vuelta atrás.
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