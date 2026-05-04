Pura emoción: Cameron Díaz confirmó que fue madre por tercera vez

Para la protagonista de "Los ángeles de Charlie", la llegada de Nautas no es un hecho aislado, sino la confirmación de una etapa que ella misma definió como transformadora. Diaz, que debutó como madre a los 47 años, se convirtió en una voz influyente sobre la maternidad en edades avanzadas, defendiendo la importancia de vivir este proceso con plenitud y sin presiones externas, a pesar de los retos logísticos y las nuevas prioridades que implica.