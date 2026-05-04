Pura emoción: Cameron Díaz confirmó que fue madre por tercera vez
La actriz de 53 años acaba de confirmar que, junto a su pareja, Benji Madden, fueron padres por tercera vez. Conocé todos los detalles.
La vida de Cameron Diaz parece haber encontrado un ritmo envidiable donde el éxito profesional y la realización personal caminan de la mano. En las últimas horas, la estrella de Hollywood y su marido, el músico Benji Madden, sorprendieron al mundo al anunciar la llegada de su tercer hijo. A los 53 años, la actriz agranda la familia que ya compartía con sus dos hijos mayores, Raddix (nacida en 2019) y Cardinal (quien llegó en 2024).
La noticia no tardó en volverse tendencia, no solo por la sorpresa del nacimiento, sino también por la elección del nombre para el nuevo integrante. Fue el propio Madden quien utilizó sus redes sociales para dar la primicia y presentar oficialmente al pequeño: Nautas Madden. El nombre, con una clara impronta marina y aventurera, despertó curiosidad de inmediato entre los fanáticos, sumándose a la lista de nombres originales que la pareja eligió para sus herederos anteriores.
Para la protagonista de "Los ángeles de Charlie", la llegada de Nautas no es un hecho aislado, sino la confirmación de una etapa que ella misma definió como transformadora. Diaz, que debutó como madre a los 47 años, se convirtió en una voz influyente sobre la maternidad en edades avanzadas, defendiendo la importancia de vivir este proceso con plenitud y sin presiones externas, a pesar de los retos logísticos y las nuevas prioridades que implica.
Durante gran parte de la última década, Cameron optó por un perfil bajo y se alejó voluntariamente de los sets de filmación. Ese tiempo "fuera" del sistema de Hollywood le permitió no solo ver crecer a sus hijos, sino también explorar su faceta como emprendedora con su propia línea de vinos orgánicos. Sin embargo, el retiro parece haber sido solo una pausa necesaria para recargar energías antes de su regreso definitivo a las grandes ligas del cine.
Lo más llamativo de este momento es cómo la actriz logra equilibrar la crianza de un recién nacido con una agenda laboral que vuelve a estar al rojo vivo. Su reencuentro con la industria incluye varios proyectos de cine que la tienen como protagonista y, para alegría de los más nostálgicos, la vuelta de su icónico personaje en la saga de "Shrek".
Este presente marca un equilibrio perfecto: por un lado, la solidez de una familia que sigue creciendo bajo sus propios términos y, por el otro, el retorno de una de las figuras más queridas de la comedia a la pantalla grande. Sin dudas, Cameron Diaz está demostrando que se puede ser una estrella de primera línea y una madre presente sin tener que renunciar a ninguna de las dos pasiones.
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