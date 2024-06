Ariel Rodríguez Palacios adelantó quién se irá de Gran Hermano y los 'furiosos' lo cruzaron en redes

“Este lunes se va una mujer. ¿Puedo dar un dato más? El mano a mano define quién gana Gran Hermano. Anoten: esta semana se va Furia y la próxima Darío. Si esto no pasa la semana que viene no vengo”, lanzó picante.

Rápidamente, desde las redes sociales el fandom de Furia advirtió que llevan invertidos muchos millones de pesos bancando a la participante para que logre ganar el juego, por lo que si Juliana llega a quedar eliminada harán una denuncia por fraude, asegurando que están "organizados".

furia tarotista.jpg Furia de Gran Hermano

La polémica con Juliana por sus dichos sobre el HIV

Por otro lado, Furia volvió a quedar en el ojo de la tormenta, ya que en diálogo con Emmanuel, se refirió a la novia del Chino, Marisol, y a lo que ella percibió como una mala relación durante su estadía en la casa. "Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podía ni ver", dijo.

Y continuó: "A mi no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo que tengo? ¿HIV? ¿Tengo olor a mierd*? ¿Qué tengo?".

A raíz de sus comentarios sobre el HIV (VIH - siglas en inglés del virus de la inmunodeficiencia humana), los seguidores del programa comenzaron a viralizar el clip en las redes y a pedir algún tipo de sanción para la jugadora. Aunque, hasta el momento, en el programa no se tocó el tema. No obstante, los fans dejaron una catarata de mensajes pidiendo que la producción se expida sobre lo sucedido.

"Esto ya no es juego. Ésto es discurso de odio absoluto en TV abierta. Asi como se juzgó el chiste de la AMIA, espero que por esto haya MINIMO un pedido de disculpas público a la gente que convive con HIV. @GastonTrezeguet @laubfal @SANTIAGODELMORO @FundHuesped".

"Hola, @SANTIAGODELMORO. Me imagino que ya te estarás comunicando con @FundHuesped para que te ayuden a hacer un informe sobre el HIV".





"@SANTIAGODELMORO espero que hoy pases un informe sobre el hiv como hiciste con lo de la AMIA".





"Algún dia tenia que llegar ese comentario nefasto sobre alguna enfermedad. Expliquenle a ella y a sus fans que seguro la defienden que el HIV puede ser indetectable y que no contagia por tenerte alado... Preciosa ESTIGMATIZACION ACABABA DE HACER".





"Se que NO lo van a hacer pero espero que tomen conciencia un poco y den una charla informativa sobre el hiv en cadena nacional como hicieron con agostina por el “chiste” de la amia.

Tengan dos dedos de frente y un gramo de respeto. @SANTIAGODELMORO".





"En Argentina, +140.000 personas viven con el VIH y ~1.400 mueren anualmente por enfermedades relacionadas con el SIDA. Espero que les sirva @SANTIAGODELMORO".





"Acaso dijo que si tenes HIV no se te tienen que acercar porque das asco? @SANTIAGODELMORO. Y esto? Van a pasarle un video de concientizacion esta noche? O lo van a olvidar como todos los maltratos que ejerce?".





"Con la historia que carga esta enfermedad, la cantidad de víctimas, la discriminación al colectivo LGBT en los años 80, 90 y 2000, el sufrimiento, las luchas, lo MÍNIMO que esperamos es que le hagan un informe @SANTIAGODELMORO. Lo correcto EXPULSIÓN, YA BASTA".





Sabes la cantidad de gente que tiene miedo a contar por personas como estas? Sabes que tener HIV no es motivo de desprecio discriminadora #GranHermano @GranHermanoAr @romistonee @FundHuesped".