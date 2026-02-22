A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity y qué cambio anunciaron
El reality culinario de Telefe tiene una serie de modificaciones de cara a un domingo que será realmente diferente.
El reality de cocina más visto de la televisión argentina, MasterChef Celebrity, se encamina hacia sus instancias decisivas con un giro inesperado para la gala de este domingo, tanto en cuanto al horario como al formato de la noche, algo que seguramente sorprenderá al público de Telefe.
Aunque originalmente la jornada estaba programada como una instancia de "última chance", el canal de las pelotas sorprendió a la audiencia al anunciar que la emisión culminará con una eliminación directa, elevando la presión sobre los participantes que luchan por permanecer en el certamen.
No está demás recordar que el lunes pasado, jornada habitual de eliminación, el jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular decidieron salvar a todos los "cocineros" que estaban en peligro.
Además del cambio en la dinámica de competencia, el programa sufrirá una leve modificación en su grilla horaria. La gala no comenzará a las 22 como es habitual, sino que retrasará su inicio hasta las 22:15; decisión se da en un contexto de ajustes de programación mientras el reality entra en su etapa de definiciones más críticas.
La señal líder ya comenzó a promocionar el evento bajo el lema: “Una gala de última chance que termina en eliminación”, generando una gran expectativa entre los seguidores. Con este movimiento táctico, la producción busca intensificar la competencia y acelerar el camino hacia la gran final del certamen culinario en este tramo de 2026.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
