Tensión en las cocinas de MasterChef: el cruce al aire entre Ian Lucas y el Chino Leunis

Con el clima cada vez más tenso y presionado por la conductora para tomar una decisión, Ian optó por bajar el nivel de confrontación y eligió a La Reini, quien se ofreció voluntariamente al notar que el resto le daba la espalda al influencer. Tras concretarse el cambio, Ian admitió que había sufrido con la situación. "Aunque a mí me lo hagan, yo no lo hago", expresó, en una frase que sonó como un mensaje indirecto.

Más tarde, en otro insert, fue aún más claro respecto de su vínculo con Leunis: "Podría haber elegido al Chino porque no para de quejarse de mí, así que vamos a dejarlo". La competencia avanza, pero la tensión promete seguir marcando el ritmo del programa.