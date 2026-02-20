Tensión en las cocinas de MasterChef: el cruce al aire entre Ian Lucas y el Chino Leunis
La emisión del jueves mostró el momento exacto en que la competencia derivó en un fuerte intercambio entre los participantes. Reproches, beneficios discutidos y una rivalidad que ya no se disimula.
La calma habitual de las cocinas más famosas de la televisión argentina quedó en segundo plano cuando finalmente salió al aire el esperado cruce entre Ian Lucas y el Chino Leunis. El episodio, emitido el jueves 19 de febrero por MasterChef Celebrity, despejó rumores y mostró en detalle cómo se gestó un enfrentamiento que venía alimentando versiones sobre una creciente rivalidad entre ambos.
Todo se inició a partir de un desafío ganado por el influencer, que le otorgó un beneficio clave: la posibilidad de cambiar su caja de ingredientes por otra. Sin embargo, Ian había optado previamente por una caja transparente, lo que le permitía conocer de antemano su contenido. Por eso, lejos de entusiasmarse con la ventaja obtenida, puso en duda la conveniencia de utilizarla. "¿Cómo voy a cambiar la caja si yo la elegí, por qué la cambiaría?", se preguntó frente a cámaras, evidenciando su desconcierto.
En medio de esa incertidumbre, deslizó la opción de modificar el beneficio. Antes de que la conductora pudiera responder, el Chino Leunis intervino visiblemente molesto. "No, ¿puede cambiar? no... sería el colmo que le hagan cambiar el beneficio", lanzó con tono tajante. A su queja se sumó el Turco Husaín, quien, levantando los hombros, agregó: "¿Y cuántos (beneficios) quiere?".
La conductora anunció entonces que Ian tendría un segundo beneficio, decisión que encendió aún más los ánimos. Leunis abrió los brazos en señal de incredulidad y repitió varias veces "no", dejando en claro su desacuerdo con lo que consideraba un trato privilegiado.
En su testimonio individual, Ian intentó relativizar la situación: "Hay quejas alrededor. No sé por qué si no estoy teniendo ningún beneficio, en realidad". Finalmente, la producción resolvió que, ya que no había querido cambiar su propia caja, debía elegir a otro participante para intercambiarle la suya. Ante la posibilidad de ser el señalado, Leunis advirtió que si eso ocurría toda la tranquilidad se iba "a la merde".
Con el clima cada vez más tenso y presionado por la conductora para tomar una decisión, Ian optó por bajar el nivel de confrontación y eligió a La Reini, quien se ofreció voluntariamente al notar que el resto le daba la espalda al influencer. Tras concretarse el cambio, Ian admitió que había sufrido con la situación. "Aunque a mí me lo hagan, yo no lo hago", expresó, en una frase que sonó como un mensaje indirecto.
Más tarde, en otro insert, fue aún más claro respecto de su vínculo con Leunis: "Podría haber elegido al Chino porque no para de quejarse de mí, así que vamos a dejarlo". La competencia avanza, pero la tensión promete seguir marcando el ritmo del programa.
