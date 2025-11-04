Arrancó la venta de entradas para el show de Fede Vigevani en Vélez: cómo comprarlas

Cuándo arranca la venta general para el Véléz

Una vez que se complete la preventa para los clientes de Banco Galicia, se dará inicio a la venta general. Esta segunda fase estará disponible para el resto del público a partir del próximo 7 de noviembre, también a las 10 de la mañana.

Antes de su llegada a Buenos Aires, Vigevani completará un recorrido por los escenarios más importantes de la región:

-30 de noviembre – Arena Guadalajara

-7 de diciembre – Arena Monterrey

-13 de diciembre – Arena Ciudad de México

-14 de diciembre – Cancún

-18 de diciembre – Antel Arena (Uruguay)

Desarrollado y producido por Impronta Music y Fénix Entertainment Group, el show se consolida como uno de los grandes hitos del entretenimiento en vivo en habla hispana. Desde 2017, Impronta Music acompaña la carrera de Vigevani, combinando estrategia artística, producción y visión internacional para llevar su contenido y su música a millones de personas.

Con más de 66 millones de suscriptores en YouTube, 30 millones en TikTok y 11 millones en Instagram, Fede Vigevani es hoy uno de los creadores más influyentes del mundo hispanohablante. Su despedida en Vélez no solo marcará el cierre de una gira histórica, sino también una celebración del vínculo con su comunidad global.