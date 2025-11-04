Arrancó la venta de entradas para el show de Fede Vigevani en Vélez: cómo comprarlas
El espectáculo "El Mundo de Fede Vigevani" será el cierre del tour del youtuber que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre en Vélez.
Tras recorrer nueve países y vender más de 800 mil entradas en un año y medio, Fede Vigevani anunció el show final de su exitoso espectáculo "El Mundo de Fede Vigevani", que se realizará el 22 de diciembre de 2025 en el Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield).
Con una puesta escénica de gran nivel, el show combina música, humor, desafíos y momentos interactivos, logrando conectar a públicos de todas las edades. En esta despedida especial participarán Ian Lucas, actual figura de MasterChef Celebrity Argentina, además de Club Misterio, Los Vecinos y Los Fachas, en una noche que promete emociones, humor y sorpresas únicas.
El creador uruguayo llega a Vélez en medio del lanzamiento de nueva música, con temas como "Me contó un pajarito" (junto a Luck Ra e Ian Lucas) y "Película de amor" (con Los Vecinos), que muestran su versatilidad y evolución artística dentro de la escena musical latina.
Dónde sacar entradas en la preventa de Fede Vigevani
La venta de los tickets se organiza en dos fases bien definidas. La primera etapa es una preventa exclusiva que comenzó este martes 4 de noviembre a las 10 de la mañana: www.enigmatickets.com.
Esta instancia está habilitada únicamente para aquellos clientes que posean tarjetas Galicia Visa. Los interesados deben tener en cuenta que solo podrán acceder a la compra durante esta preventa hasta agotar el stock de entradas reservado.
Cuándo arranca la venta general para el Véléz
Una vez que se complete la preventa para los clientes de Banco Galicia, se dará inicio a la venta general. Esta segunda fase estará disponible para el resto del público a partir del próximo 7 de noviembre, también a las 10 de la mañana.
Antes de su llegada a Buenos Aires, Vigevani completará un recorrido por los escenarios más importantes de la región:
-30 de noviembre – Arena Guadalajara
-7 de diciembre – Arena Monterrey
-13 de diciembre – Arena Ciudad de México
-14 de diciembre – Cancún
-18 de diciembre – Antel Arena (Uruguay)
Desarrollado y producido por Impronta Music y Fénix Entertainment Group, el show se consolida como uno de los grandes hitos del entretenimiento en vivo en habla hispana. Desde 2017, Impronta Music acompaña la carrera de Vigevani, combinando estrategia artística, producción y visión internacional para llevar su contenido y su música a millones de personas.
Con más de 66 millones de suscriptores en YouTube, 30 millones en TikTok y 11 millones en Instagram, Fede Vigevani es hoy uno de los creadores más influyentes del mundo hispanohablante. Su despedida en Vélez no solo marcará el cierre de una gira histórica, sino también una celebración del vínculo con su comunidad global.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario