Talleres dio el golpe, venció a Vélez y se mete en zona de playoffs del Torneo Clausura
El conjunto de Carlos Tevez sorprendió con una victoria de visitante en Liniers, y se ilusiona con meterse entre los ocho mejores.
Talleres dio el golpe este sábado y se impuso de visitante 1-0 ante Vélez en el estadio José Amalfitani, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.
El conjunto de Carlos Tevez obtuvo la gran victoria a través del tanto de Mateo Caceres en el inicio de la segunda mitad.
El "Fortín", ya con el boleto asegurado a los octavos de final, buscaba seguir firme en los puestos de privilegio, mientras que la "T" llega urgida por sumar para escapar del fondo de la tabla. Y lo hizo para meterse, al menos de forma permanente, entre los ocho mejores del grupo.
El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto ya se metió entre los ocho mejores de la Zona B y, con 25 puntos, apunta ahora a cerrar la fase lo más arriba posible para garantizar la localía en los cruces eliminatorios.
Formaciones de Vélez vs. Talleres
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quiros, Elías Gomez; Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Juan Portilla, Luis Angulo; y Rick. DT: Carlos Tevez.
Vélez vs. Talleres: datos del partido
Hora: 17:00
TV: TNT Sports
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Bryan Ferreyra
Estadio: José Amalfitani
