Talleres dio el golpe, venció a Vélez y se mete en zona de playoffs del Torneo Clausura

LA T SE PUSO EN VENTAJA EN LINIERS Gran asistencia de Portilla y Mateo Cáceres definió para el 1-0 de Talleres sobre Vélez



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2025

El "Fortín", ya con el boleto asegurado a los octavos de final, buscaba seguir firme en los puestos de privilegio, mientras que la "T" llega urgida por sumar para escapar del fondo de la tabla. Y lo hizo para meterse, al menos de forma permanente, entre los ocho mejores del grupo.