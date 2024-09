Arturo Puig rompió el silencio tras la muerte de Selva Alemán: "Fue un infarto"

"Lo llamé y me atendió llorando, mucho no podía hablar. Me confirmó la triste noticia y me dijo que fue un infarto en su casa, de manera totalmente inesperada", expresó Smith.

"Ellos estuvieron juntos en la alfombra roja de los Premios Sur el lunes 26 de agosto. Hace poquito habían festejado 50 años de amor. Estaban juntos desde 1974 y se casaron en el 2001", sumó.

Embed - MURIÓ SELVA ALEMÁN a los 80 AÑOS - Telefe Noticias

También, Francisco Taverna, Director de Cultura del Municipio de General Pueyrredon, recordó en la red que Selva Alemán y Arturo Puig habían recibido un reconocimiento en Mar del Plata recientemente: "Hace unos días reconocíamos a Selva Alemán y Arturo Puig, sin saber que este reconocimiento entregado por Mar del Plata iba a ser el último a ella. Una mujer encantadora, enamorada de nuestra ciudad. Una gran pérdida".

Francisco Taverna.jpg

Quién fue Selva Alemán

selva aleman3.jpg Selva Alemán.

La artista, nacida el 30 de abril de 1944, se destacó por su excelente trabajo tanto en cine como en televisión, donde brilló en ficciones como "Nuestra galleguita", "Mujercitas", "Situación límite", "Atreverse", "Alta comedia" y "Son amores".

En tanto, en teatro supo dejar su huella en obras como "Cartas de amor", de A.R. Gurney; "El precio", de Arthur Miller; "¿Quién le teme a Virginia Woolf?", de Edward Albee en dos ocasiones y con diferentes personajes; "Madres e hijos", de Terrence McNally; "Picnic" de William Inge; "Las troyanas", de Eurípides; "Doña Disparate" y "Bambuco", de María Elena Walsh; "Cristales rotos", de Arthur Miller y "Una cierta piedad", de Neil LaBute.

La actriz estuvo varios años de su vida estuvo casada con el actor y director Arturo Puig y recibió galardones como el Martín Fierro y el Konex de Platino.