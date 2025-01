Aseguran que Candelaria Tinelli y Coti Sorokin están separados: "Ella no quería estar..."

cande tinelli coti

Así lo aseguró Ángel de Brito en la emisión de este martes de LAM, con detalles al respecto: "Están atravesando una crisis importante porque ella está cansada de ciertas actitudes de él", comenzó indicando el conductor, al mismo tiempo que recordó que previo a la boda la pareja ya había pasado un mal momento que casi deriva en la separación.

"El día que fui a la presentación de 'Los Tinelli' a Uruguay lo vi a Coti, nos saludamos, de hecho, cuando lo busqué para hacer la nota en vivo no lo encontré más. Y nunca los vi juntos", aportó el periodista.

Según agregó Pepe Ochoa, Cande ya había señalado "que no lo soportaba, que no soportaba sus actitudes, que era muy controlador, muy celoso, que ella no quería estar más en una relación así de tóxica".

Lo cierto es que De Brito es muy cercano a Marcelo Tinelli, por lo que se entiende que semejante primicia no la lanzaría sin antes haber chequeado la información. No obstante, aún resta que los protagonistas de esta historia se pronuncien al respecto, tanto para confirmar la ruptura como para negarla.

Al momento, se sabe que estarían separados y que la decisión la habría tomado la hija del reconocido conductor.