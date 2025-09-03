Aseguran que Evangelina Anderson tiene un romance con un hombre 8 años menor: quién es

La inesperada reacción de Martín Demichelis cuando le preguntaron por la separación con Evangelina Anderson

La polémica separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson sigue dando de qué hablar. Si buen la modelo confirmó que el matrimonio se terminó, evitó dar detalles de cómo se está la situación con el DT.

En las últimas horas, Demichuelis fue captado por A la Tarde mientras almorzaba en el restaurante Happening, ubicado en la Costanera porteña. Si bien el ex técnico de River quiso pasar desapercibido, el periodista Oliver Quiroz intentó buscarle una declaración o título.

Al salir del lugar, Martín no emitió una palabra y lo hizo arriba de su camioneta. “Alguien le avisó que estábamos porque salió con una reacción de pocos amigos”, había adelantado Oliver y, además, aseguró que el cordobés le clavó una mirada "fulminante" con la que dijo todo.

"Martín, ¿cómo estás? ¿Puede ser un minuto?", lanzó Quiroz mientras corría hacía el auto de Demichelis. "Eva confirmó la separación, queremos saber cómo estás. ¿Pudiste hablar con Eva? Ella confirmó el divorcio", repetía Quiróz, casi pegado a la ventanilla del auto.

Sin obtener nada, el cronista comentó: "Se retira Martín Demichelis, no quiso dar declaraciones".