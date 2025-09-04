Confirman la separación de Ayelén Paleo: todos los detalles

Y expresó: “Así que primicia de este programa. Ayelén Paleo separada de su novio en medio del escándalo judicial de su mamá. Todo llegó a su fin”.

“Ayelén me acaba de confirmar que se separó de Andrés. Pobre, vive su peor momento ella. Esperando que liberen a su mamá la terminaron dejando sentimentalmente me dicen. Mucha fuerza en este difícil momento le mandamos”, concluyó.

ayelen paleo

Una testigo que podría complicar a la mamá de Ayelén Paleo se desmayó en vivo tras hacer una grave denuncia

La modelo trans Luisana Cardozo fue a un programa de televisión y aseguró ser testigo del supuesto modus operandi de Elizabeth Rodrigo, mamá de Ayelén Paleo, quien fue vinculada con una red de trata de personas.

Al aire de Los profesionales de siempre (El Nueve), contó su versión. “Fui en 2017 por dos books de fotos y al mes y medio (Elizabeth) me ofreció clientes, empresarios, políticos, muy buen dinero. Pasó el tiempo y ya me quitaba el 70% de lo que yo ganaba. Y la que me traía los clientes era Ayelén”, aseguró.

Cardozo sorprendió al mostrar a cámara un paquete de dinero que le hicieron llegar a cambio de su silencio. Además, indicó que le llegaban a su teléfono mensajes amenazantes de un número desconocido.

Reanudada la transmisión, Luisana ya estaba más estable luego de que una integrante del equipo médico la atendiera.

“Ahí se la está llevando la doctora, se desmayó en vivo. Nos avisó que se sentía mal, parece que le bajó la presión. No puede hablar todavía. La verdad que se puso muy mal, nos preocupó. Lamentablemente, la superó la situación”, contó el panelista Alejandro Castelo.

Finalmente, la invitada tomó la palabra fuera del set para llevar tranquilidad a sus seres queridos: “Estoy un poco mejor, quiero que mi familia sepa que estoy bien. Me bajó la presión. Fue muy fuerte tocar estos temas. Me empezó a doler el pecho, empecé a sentir que me faltaba azúcar y mi cuerpo no aguantó más”.