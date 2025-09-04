La Voz Argentina: quiénes fueron los eliminados del Team Miranda!
Dos integrantes del equipo dirigido por el dúo pop tuvieron que dejar la competencia a semanas de la final.
Después de dos días calientes, donde Lali Espósito y Luck Ra tuvieron que definir quiénes seguían en competencia de su team en La Voz Argentina, llegó el turno de Miranda!. Los integrantes del grupo de Juliana y Ale dieron su show en vivo y se conocieron los nombres de los dos eliminados.
Esta etapa de la competencia implica que, además de la salvación, el jurado le pone puntaje a los ocho concursantes de cada equipo. El que menos puntuación obtenga será el que deba abandonar el programa, quedando así solo siete participantes por grupo.
En este caso, el Team Miranda! contaba con un integrante demás, ya que Leandro Colman, que volvió a la competencia por decisión de la gente, se sumó a este equipo, por lo que la eliminación debía ser doble.
"El consejo más importante que podemos darles no tiene que ver con la interpretación ni con el canto, sino con la oportunidad que ustedes están viviendo. Nosotros deseamos de puro corazón que la sepan aprovechar. Abrácense a este momento", dijo Ale Sergi antes de comunicar la decisión.
Una vez que finalizaron las presentaciones, Miranda! salvó a los siguientes participantes: Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra y Pablo Cuello.
Al momento de conocer la decisión de los otros coaches, Nico Occhiato reveló que nuevamente había ocurrido un triple empate. "Hoy van a quedar dos en el camino, porque hay un participante más por El Regreso. Hay dos personas que fueron las más votadas y ya pasaron... Quien se mete es Sofía Verna , la segunda persona más votada es Aimel Sali ".
En ese momento, el conductor explicó que hubo triple empate, pero que hay una cuarta persona que es la que tuvo el puntaje más bajo y ya está eliminada. " Lamentablemente la persona que se queda en el camino del Team Miranda! esta noche es Leandro Colman ", anunció Nico.
Después de dar a conocer esos resultados, llegó el momento que Juliana Gattas y Ale Sergi vuelvan a entrar en acción. "Primera persona salvada por Miranda! es Joaquín Martínez ", anunció Juliana y Ale reveló: "Vamos a salvar a Thomás Guzmán ". De esta manera, el segundo eliminado es Josué Cordero .
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario