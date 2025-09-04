La Voz Argentina: quiénes fueron los eliminados del Team Miranda!

Embed - Triple empate y dos eliminados: así quedó el Team Miranda! tras el 1° Round - La Voz Argentina 2025

Al momento de conocer la decisión de los otros coaches, Nico Occhiato reveló que nuevamente había ocurrido un triple empate. "Hoy van a quedar dos en el camino, porque hay un participante más por El Regreso. Hay dos personas que fueron las más votadas y ya pasaron... Quien se mete es Sofía Verna , la segunda persona más votada es Aimel Sali ".

En ese momento, el conductor explicó que hubo triple empate, pero que hay una cuarta persona que es la que tuvo el puntaje más bajo y ya está eliminada. " Lamentablemente la persona que se queda en el camino del Team Miranda! esta noche es Leandro Colman ", anunció Nico.

Después de dar a conocer esos resultados, llegó el momento que Juliana Gattas y Ale Sergi vuelvan a entrar en acción. "Primera persona salvada por Miranda! es Joaquín Martínez ", anunció Juliana y Ale reveló: "Vamos a salvar a Thomás Guzmán ". De esta manera, el segundo eliminado es Josué Cordero .