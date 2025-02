Aseguran que Gastón Edul está saliendo con una ex Gran Hermano: qué dijo ella

Es que en medio de esta situación, se vinculó a Gastón con otras mediáticas, entre ellas Cande Molfese y la cantante Ángela Leiva, actualmente de novio con un futbolista que jugó en Boca.

Según reveló Pepe Ochoa, Gastón estaría saliendo con Sabrina Cortez, la ex Gran Hermano: "Tuvieron su momento, pero terminó sucediendo que no conectaban y a mí lo que me dicen es que ella quedó más enganchada que Gastón, quien le hizo un vacío”, relató.

"Que actualmente no la suelta porque entiendo que Edul es un piratón. Está con todas y a Nati tampoco la deja soltar, y la tiene ahí, picando", agregó.

La palabra de Sabrina Cortez sobre su romance con Gastón Edul

sabrina cortez

En medio de tantos rumores, Sabrina Cortez rompió el silencio y en diálogo con PrimiciasYa, aclaró la situación. "La realidad es que no estoy en un romance con Gastón. Nos conocemos porque compartimos el canal y estuvo como invitado en nuestro programa de streaming. Por ende tengo la mejor con él y cuando lo cruzo en algún lado lo saludo".

"En Mar del Plata salimos a un mismo boliche y es por eso que creo que nos vinculan. Pero también me crucé a Nati Jota y también la saludé", añadió. Por último, reconoció que no está sola y que está conociendo a alguien aunque aclaró: "No estoy con Gastón, pero no estoy sola. Por ahora no voy a decirlo porque no es del ambiente y es de perfil bajo".