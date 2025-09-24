Aseguran que Guillermo Francella tiene "miedo" de ir a los Martín Fierro televisión: los motivos

El intérprete fue contundente sobre ciertas producciones que suelen recibir premios internacionales: “Siempre lo digo, hay cine que es muy premiado, pero le da la espalda al público. Ese cine no me gusta. Quiere decir que van cuatro al cine porque ni la familia del director va, porque son obras de arte pero que no tienen identificación, no representan a nadie. Es mi criterio. Lo digo sin humor”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/olgaenvivo/status/1953465864608428493&partner=&hide_thread=false "La peli es medio tiktokera"



Guillermo Francella sobre el consumo de Homo Argentum y sus 16 mini películas. pic.twitter.com/DaZPLmcJQf — OLGA (@olgaenvivo) August 7, 2025