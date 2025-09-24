Aseguran que Guillermo Francella tiene "miedo" de ir a los Martín Fierro televisión: los motivos
La panelista habló en Intrusos del supuesto miedo del actor para con sus colegas luego de sus dichos sobre el cine y el arte contemporáneo.
Cuando faltan muy pocos días para la gran gala de los premios Martín Fierro 2025, la figura de Guillermo Francella vuelve a ser tema de conversación. Si bien su trayectoria lo posiciona como uno de los actores más reconocidos y queridos del país, en las últimas horas comenzaron a circular dudas respecto a si finalmente asistirá a la ceremonia. El motivo estaría vinculado a un temor personal: el de enfrentar una reacción adversa por parte del público presente.
El tema salió a la luz en el ciclo Intrusos (América TV), donde Marcela Tauro dejó entrever la posibilidad de una ausencia inesperada. “No sé si Francella va. Por ahí Ventura lo convenció…”, lanzó la periodista. Su comentario llevó a Rodrigo Lussich a indagar: “¿Por los abucheos o algo así?”, a lo que Tauro respondió con un gesto que alimentó las especulaciones.
Estos rumores aparecen en un contexto donde el actor atraviesa un gran momento profesional gracias al éxito de Homo Argentum, aunque también quedó en el centro del debate por declaraciones recientes en el programa Soñé que volaba (Olga). Allí, Francella habló sobre sus preferencias y su mirada crítica respecto al séptimo arte.
“Toda mi vida fui muy cinéfilo. Esto no significa que los gustos míos puedan ser los tuyos. Pero creo que entiendo de cine o, por lo menos, el cine que a mí me gusta”, expresó en esa entrevista, antes de lanzar una reflexión que no pasó desapercibida.
El intérprete fue contundente sobre ciertas producciones que suelen recibir premios internacionales: “Siempre lo digo, hay cine que es muy premiado, pero le da la espalda al público. Ese cine no me gusta. Quiere decir que van cuatro al cine porque ni la familia del director va, porque son obras de arte pero que no tienen identificación, no representan a nadie. Es mi criterio. Lo digo sin humor”.
