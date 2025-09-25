Tini Stoessel anunció nuevas fecha para su mega show "Futttura"

Este festival será un recorrido emocionante por todas las etapas de su trayectoria, reviviendo los grandes éxitos que marcaron a generaciones y presentando la energía vibrante de su presente musical.

Pero este no será solo un concierto, sino una experiencia inmersiva desde el momento en que el público ingrese al predio. Los asistentes podrán disfrutar de activaciones y espacios diseñados para transportarlos al mundo de TINI, creando recuerdos inolvidables.

La magia se intensificará con un show de alto impacto que contará con tres escenarios y una puesta en escena nunca vista. La producción promete sorprender y emocionar a todos los presentes, consolidando a TINI como una artista innovadora y líder en la industria.

Fue la propia artista la que sorprendió a todos al revelar que este espectáculo tendrá una duración de tres horas y contará con tres escenarios y una puesta en escena que promete marcar un antes y un después en su carrera y que va a dar de qué hablar.