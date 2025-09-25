Tini Stoessel anunció nuevas fecha para su mega show "Futttura"
La artista sumó una octava presentación para un espectáculo que promete ser único y donde celebrará su exitosa carrera.
La superestrella argentina, Tini Stoessel anunció FUTTTURA: una experiencia única que promete ser una celebración vibrante y emotiva de su exitosa carrera, logrando #7 fechas completamente agotadas!
Los fanáticos tendrán la oportunidad de sumergirse en el universo musical de Tini en un festival sin precedentes y con una nueva fecha a la venta, el 15 de noviembre se encuentra a la venta en https://fullticket.com/ (único sitio oficial)
Desde sus inicios en la icónica serie "Violetta", TINI ha cautivado a millones con su talento y carisma, convirtiéndose en un ícono pop global.
“¡Qué alegría contarles que se agrega una nueva fecha! Nos vemos el 15 de noviembre en Futttura, mis amores. No se dan una idea de lo que estamos armando, ¡Dios mío!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram, junto a un video donde se la ve ensayar con su equipo
Este festival será un recorrido emocionante por todas las etapas de su trayectoria, reviviendo los grandes éxitos que marcaron a generaciones y presentando la energía vibrante de su presente musical.
Pero este no será solo un concierto, sino una experiencia inmersiva desde el momento en que el público ingrese al predio. Los asistentes podrán disfrutar de activaciones y espacios diseñados para transportarlos al mundo de TINI, creando recuerdos inolvidables.
La magia se intensificará con un show de alto impacto que contará con tres escenarios y una puesta en escena nunca vista. La producción promete sorprender y emocionar a todos los presentes, consolidando a TINI como una artista innovadora y líder en la industria.
Fue la propia artista la que sorprendió a todos al revelar que este espectáculo tendrá una duración de tres horas y contará con tres escenarios y una puesta en escena que promete marcar un antes y un después en su carrera y que va a dar de qué hablar.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario