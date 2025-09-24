Por qué no dan hoy miércoles La Voz Argentina: los motivos de Telefe
El canal de las pelotas sigue sacando del aire al reality conducido por Nico Occhiato y el malestar en el público crece.
La Voz Argentina está entrando en la recta final y la competencia está más caliente que nunca. Esto hace que los seguidores del programa estén atentos a todo lo que ocurra en el certamen, sin embargo los cambios que está implementando Telefe, no les está gustando nada.
Es que el canal de las pelotas está sacando del aire bastante seguido el programa, lo que hace que la emoción se vaya perdiendo, ya que están en etapas decisivas. De hecho, en lo que va del mes, son muy pocas las veces que se emitió con normalidad.
Aunque el programa ha sumado una gala semanal, saliendo al aire de domingo a viernes, los fanáticos se han encontrado con la sorpresa de que el reality no se emite en las noches esperadas. Esta situación ha generado bronca e incertidumbre, ya que no se sabe cómo quedará la grilla de programación.
De hecho, los días que La Voz Argentina sale al aire cambiaron y ya no irá más de domingos a jueves. A partir de esta semana, el concurso saldrá al aire de lunes a jueves.
Por qué no dan La Voz Argentina este miércoles
El programa, que ahora se emite de lunes a jueves, cede su espacio para el encuentro entre Palmeiras y River, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El encuentro, que se disputa en Brasil, se juega desde las 21 horas, coincidiendo en parte con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire y la competencia quedará en pausa.
De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el jueves con nuevas presentaciones. Luego, el sábado y domingo tampoco tendrá aire para retornar el lunes y dar inicio a la semana de programación habitual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario