Aseguran que Jésica Cirio está embarazada: los detalles

Habrá que esperar si en los próximos días la propia conductora decide confirmar la información o brindar más detalles sobre este momento personal que, sin dudas, ya se instaló en la agenda mediática.

Embed - JÉSICA CIRIO EMBARAZADA DE 3 MESES Y MEDIO

Quién es Nicolás Trombino, la pareja de Jésica Cirio

En medio de la noticia del embarazo de Jesica Cirio, un nombre comenzó a ganar relevancia: Nicolás Trombino. Se trata del empresario que mantiene una relación con la conductora y que será el padre del hijo que espera.

Hasta ahora, Trombino había logrado mantenerse alejado del mundo mediático. Con un perfil bajo, desarrolla su actividad en el sector de los supermercados mayoristas, un rubro en el que trabaja desde hace varios años y donde construyó su carrera lejos de las cámaras.

En lo personal, ya es padre de un joven de 21 años, fruto de una relación anterior. Su vínculo con Cirio, según trascendió, comenzó de manera discreta, a través de amistades en común, y fue creciendo con el tiempo sin exposición pública.

La reciente confirmación del embarazo lo puso por primera vez en el centro de la escena, aunque todo indica que continuará apostando por la misma reserva que lo caracterizó hasta ahora.