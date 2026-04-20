Guillermo Francella despidió a Luis Brandoni con profundo dolor: “Fue el referente de toda mi vida”

Durante la entrevista, también recordó la faceta más comprometida de Brandoni, especialmente en lo político. “Él siempre decía algo que generaba ternura. Incluso lo ha dicho en reportajes cuando le preguntaban cómo imaginaba su final. Él hablaba mucho de que quería que el país estuviera bien. Estaba tan comprometido”, señaló.

En ese sentido, sumó una anécdota que reflejaba su personalidad: “El chupete para dormir de él era la discusión política”, y agregó entre risas y emoción: “Estábamos en el motorhome y él todo el día con el diario. Me decía ‘qué me contás de esto, Guillermo’. Me mataba porque eran las 24 horas hablando de estos temas y me emocionaba mucho su compromiso”.

Francella también se remontó a sus inicios y recordó cómo nació su admiración por el actor: “Yo era estudiante de teatro, iba al colegio secundario, lo iba a ver al teatro y lo esperaba a la salida. Y después, cuando pude trabajar con él por primera vez, fue un placer”, dijo, evocando trabajos compartidos como Durmiendo con mi jefe.

Finalmente, sintetizó el vínculo que los unía más allá de la profesión: “Pero por sobre todas las cosas fuimos amigos, muy amigos, y lo quise mucho”. Y cerró con una frase que refleja su estado actual: “Y más allá de que uno intuía que esto iba a suceder, estoy deshecho”.

Al despedirlo, y al intentar definirlo en pocas palabras, no dudó: “El actor argentino”. Una frase que resume el lugar que Luis Brandoni ocupa en la historia cultural del país.