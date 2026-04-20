Bomba en Gran Hermano: La Maciel sufrió un ataque de pánico y abandonó la casa
La participante que había ingreado como uno de los primeros reemplazos decidió ponerle punto final a su participación en el certamen.
El clima de tensión dentro de la casa más famosa del país llegó a su punto de quiebre. Tras semanas de conflictos crecientes y una situación personal que se volvió insostenible, La Maciel decidió abandonar Gran Hermano Generación Dorada, para poner fin a su participación en el certamen.
A pesar de haber logrado salir de la placa de nominados —lo que en teoría le aseguraba una semana más de permanencia—, la salud emocional de la participante primó por sobre el juego. El quiebre definitivo se produjo tras sufrir un ataque de pánico que encendió las alarmas de la producción y de sus propios compañeros.
Según contó el propio conductor Santiago del Moro, el estado de La Maciel venía deteriorándose desde hace días. Ella misma manifestó que se sentía "desestabilizada" tras un episodio sin precedentes en esta edición: el ingreso de una notificación policial dirigida a ella dentro de la casa, un hecho que la dejó profundamente afectada y fuera de foco respecto a la competencia.
Conflictos y convivencia agotada en Gran Hermano Generación Dorada
A la presión externa se le sumó un frente interno hostil. La Maciel mantenía reiterados enfrentamientos con gran parte de los jugadores, lo que había convertido la convivencia en un escenario de confrontación constante.
Sin encontrar el apoyo necesario para revertir su situación anímica y con el peso de los asuntos legales golpeando a su puerta, la participante optó por priorizar su bienestar mental.
Su salida deja un vacío estratégico en la casa y abre un nuevo panorama para el resto de los competidores, que ahora deberán reacomodar sus piezas ante la baja de uno de los perfiles más fuertes y polémicos de la temporada. ¿Ingresará otro reemplazo?
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