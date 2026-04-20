Bomba en Gran Hermano: La Maciel sufrió un ataque de pánico y abandonó la casa

Sin encontrar el apoyo necesario para revertir su situación anímica y con el peso de los asuntos legales golpeando a su puerta, la participante optó por priorizar su bienestar mental.

Su salida deja un vacío estratégico en la casa y abre un nuevo panorama para el resto de los competidores, que ahora deberán reacomodar sus piezas ante la baja de uno de los perfiles más fuertes y polémicos de la temporada. ¿Ingresará otro reemplazo?