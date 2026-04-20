Conmoción por la muerte de Luis Brandoni: revelan detalles del accidente que tuvo

Finalmente, también hizo referencia al punto de quiebre en su evolución clínica: “Después del miércoles se dio un antes y un después. Por eso, tal vez hubo menos información. Ustedes lo van a entender porque todos somos familias, y había que respetarlo primero a él y a su familia”.

La muerte de Brandoni deja una huella profunda en la escena artística argentina, donde será recordado por su talento, su compromiso y una carrera que atravesó generaciones tanto en teatro como en cine y televisión.