Conmoción por la muerte de Luis Brandoni: revelan detalles del accidente que tuvo
El reconocido actor murió este domingo tras permanecer internado varios días luego de un trágico accidente doméstico.
La noticia del fallecimiento de Luis Brandoni generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo, donde colegas y referentes de la cultura lo despidieron con mensajes cargados de emoción. Su partida no solo golpeó por su extensa trayectoria, sino también por las circunstancias que llevaron a este desenlace.
Todo comenzó el sábado 11, cuando el actor sufrió un accidente en su casa que derivó en una internación de urgencia en el Sanatorio Güemes. Con el paso de los días, su estado de salud se fue agravando hasta su fallecimiento en la madrugada del lunes.
En diálogo con Lape Club Social Informativo, el productor Carlos Rottemberg explicó: “Fue un accidente doméstico el sábado 11 en su casa. Se internó rápidamente. El diagnóstico fue un hematoma subdural que se suponía que se iba a reabsorber. Tuvo un pronóstico bueno hasta el martes/miércoles donde ahí sí ya comenzó a complicarse la situación”.
Además, detalló el contexto particular en el que ocurrió el hecho, marcado por un cambio en su rutina habitual: “Esa noche del sábado 11 no había teatro porque Soledad Silveyra estaba internada. Solita estaba internada por una dolencia en su columna y eso hizo que esté en la casa no trabajando”.
Sobre el momento exacto del accidente, Rottemberg fue preciso: “Se sentó en una silla, en su escritorio, con rueditas, se estaba vistiendo para ir a la casa de su pareja, y se resbaló de la silla. Con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio y a partir de ahí comienza esta recorrida que termina lamentablemente hoy con todos nosotros acá”.
Finalmente, también hizo referencia al punto de quiebre en su evolución clínica: “Después del miércoles se dio un antes y un después. Por eso, tal vez hubo menos información. Ustedes lo van a entender porque todos somos familias, y había que respetarlo primero a él y a su familia”.
La muerte de Brandoni deja una huella profunda en la escena artística argentina, donde será recordado por su talento, su compromiso y una carrera que atravesó generaciones tanto en teatro como en cine y televisión.
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