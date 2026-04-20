Fuerte cruce de Gran Hermano a Pincoya: "Me voy por la puerta grande"

Lejos de retroceder, la jugadora chilena se levantó y respondió en vivo, dejando clara su postura: “Gran hermano, gracias por la invitación, pero tú sabes la conversación que tuvimos. Si tú quieres que yo abandone tu casa, yo me quiero ir por la puerta grande y déjame sacar la foto de mi hijo. Yo no tengo ningún problema en abandonar la casa”.

Sin embargo, ante la aclaración de que la única salida voluntaria es la puerta giratoria, redobló la apuesta: “Por la puerta giratoria no me voy a ir. Por la puerta grande, si me abres la puerta grande me voy al tiro. Solamente saco la foto de mi hijo”.

Finalmente, optó por quedarse en el juego, aunque dejó un mensaje directo tanto para sus compañeros como para el público: “Ya saben a quién pueden votar, porque yo cobarde nunca he sido. Ábrenme la puerta y me voy al tiro”.

El cruce dejó expuesto uno de los conflictos más fuertes de la temporada, con una participante enfrentando directamente a la autoridad del reality y un clima que promete seguir escalando en los próximos días.