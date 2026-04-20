Fuerte indignación tras la condena a Felipe Pettinato: cruces y cuestionamientos en vivo
Familiares y allegados de la víctima expresaron su bronca en televisión por la decisión que tomó la Justicia.
Luego de que se conociera la sentencia contra Felipe Pettinato, el clima en DDM se volvió tenso. Durante la emisión, Hernán, hermano de Melchor Rodrigo, y Alejandro López, amigo cercano de la víctima, manifestaron su descontento con el fallo judicial y protagonizaron un fuerte intercambio con los panelistas.
Alejandro López fue uno de los primeros en tomar la palabra y dejó en claro su postura: "En principio me siento decepcionado, pero también en cierta forma al ver la ventana que hay entre lo que pidió el fiscal y lo que pidió la querella, sabía que algo de esto podía pasar. Muy dentro mío pensaba que algo de esto podía suceder. Más en nuestro país, que la Justicia no es ciega. Yo creo que la estrategia de esta gente le salió bien".
El debate se intensificó cuando el panelista Franco Torchia le consultó a Hernán si creía que pudo haber influencias en la decisión judicial. La respuesta fue contundente: “No pensé que se podía llegar tanto a eso… Uno dice: 'Bueno, va a ser un juicio entonces, dado que no hay una sola declaración, basado en las pruebas'. La prueba más importante con la que ya no hay que discutir absolutamente más nada".
Hernán insistió en su postura al remarcar: “la autopsia dice claramente que los primeros informes de bomberos dicen claramente que fue adrede”. Sin embargo, el abogado y panelista Mauricio D’Alessandro intervino para aportar una mirada técnica: “Pero que el informe de bomberos diga que es adrede no cambia la decisión de un juez. Para probar la intención de matar tiene que haber un montón de consecuencias”.
Lejos de calmarse, la discusión subió de tono cuando Hernán agregó: “Veo gente condenada por mucho menos. No estamos hablando de una persona intachable. Estamos hablando de un abusador sexual. Estamos hablando de una persona que aparentemente prendió fuego un colegio”, lo que generó aún más tensión en el estudio.
Finalmente, la Justicia resolvió que Pettinato sea condenado a tres años de prisión en suspenso por incendio culposo seguido de muerte. El fallo, dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, incluyó además la obligación de continuar con tratamientos por adicciones y fijar un domicilio, por lo que no deberá cumplir la pena en prisión efectiva.
La resolución dejó un fuerte malestar en el entorno de la víctima y reavivó el debate sobre el accionar de la Justicia en casos de este tipo.
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