Fuerte indignación tras la condena a Felipe Pettinato: cruces y cuestionamientos en vivo

Finalmente, la Justicia resolvió que Pettinato sea condenado a tres años de prisión en suspenso por incendio culposo seguido de muerte. El fallo, dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, incluyó además la obligación de continuar con tratamientos por adicciones y fijar un domicilio, por lo que no deberá cumplir la pena en prisión efectiva.

La resolución dejó un fuerte malestar en el entorno de la víctima y reavivó el debate sobre el accionar de la Justicia en casos de este tipo.