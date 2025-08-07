Aseguran que Laurita Fernández tiene nuevo novio: de quién se trata

“Encuentro en un boliche porteño el día sábado por la noche. Hay toda una estrategia para que no los vean juntos. Acordaron irse separados para luego encontrarse. En el boliche Laura estaba con unas amigas que hicieron de conectoras del muchacho y las que eran intermediarias en la charla. Ella no quería exponerse en público”, relató el comunicador, detallando un operativo cuidadosamente armado para evitar ser captados por testigos o cámaras indiscretas.

Etchegoyen además sumó que la conexión entre ambos se habría dado en tiempo real a través de las redes sociales: “Me cuentan que Laurita y Lolo se empezaron a hablar por Instagram privado desde el boliche para acordar irse uno primero y otro después. Se fueron al departamento de él en Capital, me dicen”. Esta dinámica, según describió, dejó en claro la intención de evitar cualquier exposición pública en esta etapa inicial del vínculo.

Por último, el periodista agregó un dato que refuerza la cercanía entre ambos: “Él ya les contó a sus amigos que se vio dos veces con ella y que hablan por el Instagram profesional de él, que, por supuesto Laurita sigue, y el Instagram personal de él también lo sigue Laura”, cerró Etchegoyen, dando a entender que la relación entre la conductora y el deportista ya atraviesa un primer nivel de consolidación, aunque todavía bajo perfil.