EN VIVO gratis por YouTube: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado homenajean a Indio Solari

Frente a este complejo panorama emocional, músicos como Gaspar Benegas, Baltasar Comotto y Pablo Sbaraglia reafirmaron que cantar las inmortales canciones de Indio Solari era el camino a seguir. "No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio", concluyeron en el texto, dándole inicio a la ceremonia ricotera más difícil de su historia.

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Frente a este complejo panorama emocional, músicos como Gaspar Benegas, Baltasar Comotto y Pablo Sbaraglia reafirmaron que cantar las inmortales canciones de Indio Solari era el camino a seguir. "No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio", concluyeron en el texto, dándole inicio a la ceremonia ricotera más difícil de su historia.