EN VIVO gratis por YouTube: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado homenajean a Indio Solari
Más de 150 mil fanáticos en el histórico recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en homenaje a Indio Solari gratis a través de YouTube.
En medio de la inmensa conmoción por la triste partida física de Indio Solari, la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidió transformar su enorme dolor en música. Desde el escenario de Comodoro Rivadavia, iniciaron una emotiva transmisión en directo para que todos sus seguidores puedan darle un masivo e inolvidable adiós.
El histórico streaming de Los Fundamentalistas por YouTube
El inolvidable concierto comenzó cerca de las 21.30 horas en el Predio Ferial de la ciudad de Chubut. A los pocos minutos de iniciada la transmisión oficial, más de 100 mil usuarios ya estaban conectados en simultáneo a través del canal oficial de YouTube, demostrando la enorme necesidad popular de transitar este difícil duelo de forma colectiva y en comunidad.
Horas antes de subir a las tablas, el grupo había publicado un desgarrador comunicado conjunto en sus redes sociales. "Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos", expresaron con suma sinceridad.
El inolvidable concierto comenzó puntualmente cerca de las 21 horas en el Predio Ferial de la ciudad de Chubut. A los pocos minutos de iniciada la transmisión oficial, más de 100 mil usuarios ya estaban conectados en simultáneo a través del canal oficial de YouTube, demostrando la enorme necesidad popular de transitar este difícil duelo de forma colectiva y en comunidad.
Frente a este complejo panorama emocional, músicos como Gaspar Benegas, Baltasar Comotto y Pablo Sbaraglia reafirmaron que cantar las inmortales canciones de Indio Solari era el camino a seguir. "No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio", concluyeron en el texto, dándole inicio a la ceremonia ricotera más difícil de su historia.
Frente a este complejo panorama emocional, músicos como Gaspar Benegas, Baltasar Comotto y Pablo Sbaraglia reafirmaron que cantar las inmortales canciones de Indio Solari era el camino a seguir. "No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio", concluyeron en el texto, dándole inicio a la ceremonia ricotera más difícil de su historia.
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