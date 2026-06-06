La Joaqui abrió su corazón en Luzu y reveló su dura historia: "Sobreviví a varios intentos de femicidio"

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando habló abiertamente sobre las agresiones que sufrió y las consecuencias que dejaron en su vida.

"Soy sobreviviente de reiterados intentos de femicidio", afirmó.

Además, reveló la crudeza de algunas experiencias que atravesó: "Sé muy bien el sabor que tiene un arma dentro de una boca y sé también cómo se siente un culetazo en la cabeza".

CARTA LA JOAQUI

La cantante también reflexionó sobre las críticas que suele recibir por sus canciones y cuestionó la diferencia de criterios con los que se juzga a hombres y mujeres dentro de la industria musical.

"Lo mismo que canto yo en boca de un hombre es libidinal y estimula el deseo. Si lo canto yo fomenta la cultura de la violación y reproduce el patriarcado", sostuvo.

En otro tramo de su discurso, remarcó que ninguna conducta, forma de vestir o elección personal justifica la violencia.

"No la va a ver ni lo que escuches, ni lo que cantes, ni cómo te vistas, ni lo que vivas, ni lo que hables, ni cómo te sientas con lo que sea autoriza a otra persona a quebrarte la vida", expresó.

La artista también habló de las secuelas psicológicas que todavía enfrenta años después de haber escapado de esa situación.

"Hoy, siete años después de haber escapado de la oscuridad más espesa, sigo teniendo pesadillas casi día por medio", confesó.

Y agregó: "Me levanto en medio de la noche con taquicardia y sustos que no sé de dónde vienen".

Uno de los capítulos más conmovedores de su relato estuvo relacionado con el momento en que logró salir del círculo de violencia junto a sus hijas. Allí destacó el rol fundamental que tuvieron otras mujeres en su recuperación.

"Hoy soy la Joaqui porque otra mujer me rescató a tiempo del dragón, porque otra mujer vio lo que nadie más veía y lo que yo tampoco veía y por vergüenza ocultaba", recordó.

Según contó, esa persona le dio refugio, acompañamiento y ayuda económica cuando más lo necesitaba.

"Otra mujer me dio un hogar para mí y mis bebés, me compró pañales y contuvo hasta que la vida me dio revancha y me volví a armar", relató.

Sobre el cierre, dejó una reflexión dirigida a quienes atraviesan situaciones similares y reivindicó la importancia de las redes de contención.

"Muchas no pudieron contarla, yo tengo la fortuna de poder hacerlo. Hoy soy la Joaqui y solo por un milagro no soy otra cara pintada en una pared", manifestó.

Finalmente, concluyó con un mensaje que resonó en las redes sociales: "Hoy más que nunca, ni una menos" y aseguró que "al final la respuesta es colectiva", invitando a las mujeres a apoyarse entre sí y a sentirse libres de expresarse.