Aseguran que Luciana Salazar arrancó un romance con Ramiro Marra

Tras el timing de la información, el conductor Rodrigo Lussich lanzó la bomba: "No se fueron juntos, se pasaron contactos en el restaurante Osaka y se empezaron a seguir en redes son Luciana Salazar y Ramiro Marra".

El político Ramiro Marra, quien hace un tiempo se desvinculó del espacio de La Libertad Avanza, se encuentra actualmente soltero. Marra finalizó hace pocos meses su relación con Camila Giorgi, la famosa extenista italiana.

Por su parte, Luciana Salazar ha mantenido su vida sentimental al resguardo de los medios, y hace un largo tiempo que no se le conoce una pareja estable. El encuentro y el posterior seguimiento en redes entre Luli y Ramiro abre el interrogante: ¿Nace una nueva historia de amor entre la figura mediática y el político?