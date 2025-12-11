Aseguran que Luciana Salazar arrancó un romance con Ramiro Marra
En la última transmisión de "Intrusos" brindaron detalles del encuentro de la modelo y el político y aseguraron que se mostraron muy cómplices.
Una vez más, los mundos de la política y la farándula parecen confluir. Un reciente encuentro casual entre una figura destacada del medio artístico y una personalidad de la política ha acaparado la atención, generando inmediatamente rumores de un posible acercamiento sentimental.
En el programa Intrusos (América Tv), se reveló la información sobre este encuentro que transcurrió entre risas y buena onda en un conocido restaurante. La panelista Paula Varela detalló, a modo de enigmático, que los protagonistas no se seguían en redes sociales, pero que tras compartir una amena charla en el local gastronómico, ambos comenzaron a seguirse mutuamente en el ámbito digital.
La situación se dio en un local gastronómico de alta gama al que Luli había asistido junto a una amiga, donde también se encontraban otras celebridades en el marco de un evento. Ramiro se acercó a la mesa de la artista para iniciar una conversación, dando lugar a los primeros gestos cordiales entre ambos.
Paula Varela describió la escena, destacando la intensidad del diálogo: "Las risotadas se escucharon en todo el salón. Los contactos se los han pasado, hablaron mucho, no se despegaban". La panelista prefirió no contactar directamente a la protagonista para evitar una desmentida: "A ella no la quise ni llamar porque no quería que me desmienta, esto no lo puede desmentir igual porque lo vio un montón de gente", indicó con seguridad.
Varela también añadió el dato crucial del acercamiento virtual que se produjo inmediatamente después del diálogo: "Anoche me fijé y no se seguían en redes. Y oh casualidad lo volví a chequear esta mañana y sí, se empezaron a seguir en las redes".
Tras el timing de la información, el conductor Rodrigo Lussich lanzó la bomba: "No se fueron juntos, se pasaron contactos en el restaurante Osaka y se empezaron a seguir en redes son Luciana Salazar y Ramiro Marra".
El político Ramiro Marra, quien hace un tiempo se desvinculó del espacio de La Libertad Avanza, se encuentra actualmente soltero. Marra finalizó hace pocos meses su relación con Camila Giorgi, la famosa extenista italiana.
Por su parte, Luciana Salazar ha mantenido su vida sentimental al resguardo de los medios, y hace un largo tiempo que no se le conoce una pareja estable. El encuentro y el posterior seguimiento en redes entre Luli y Ramiro abre el interrogante: ¿Nace una nueva historia de amor entre la figura mediática y el político?
