Luciana Salazar puso a la venta su ropa usada y la de su hija Matilda: hay vestidos desde $30.000

Luciana Salazar volvió a llamar la atención al mostrar parte de su vestidor y dar a conocer que decidió desprenderse de varias prendas, sumando también piezas del guardarropa de Matilda. La iniciativa, vinculada a la moda circular, se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes y tuvo un análisis detallado, pero entre risas, en Puro Show.