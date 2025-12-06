Luciana Salazar puso a la venta su ropa usada y la de su hija Matilda: hay vestidos desde $30.000
La modelo incorporó prendas propias y de su hija a una plataforma de moda circular y sorprendió a todos con los precios que eligió.
Luciana Salazar volvió a llamar la atención al mostrar parte de su vestidor y dar a conocer que decidió desprenderse de varias prendas, sumando también piezas del guardarropa de Matilda. La iniciativa, vinculada a la moda circular, se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes y tuvo un análisis detallado, pero entre risas, en Puro Show.
El catálogo ofrece variedad: vestidos, monos y looks de marcas internacionales en talles XS, S y XXS, algo que en el programa generó bromas y comentarios divertidos. Entre risas, señalaron: “Hay que tener una silueta muy particular para ponerse lo que usa Luli”.
Los precios también dieron que hablar. Algunas prendas oscilan entre $28.000, $30.000, $45.000 y $78.000, mientras que un vestido en particular despertó especial interés por su valor de $1.320.000. Desde el ciclo explicaron: “La marca está tapada, pero es de afuera. Son 1000 dólares por una prenda que nueva cuesta 4000”.
Aun así, remarcaron que, para ese nivel de calidad, los valores son más bajos de lo habitual. “Está regalado, de verdad. No existe ese precio en un local. El tema es poder entrar en la ropa, ser tan flaquita como Luli”, comentaron con humor.
El vestidor de Matilda también generó entusiasmo, con opciones infantiles de primeras marcas que se mueven entre $5000 y $7000, y modelos premium que alcanzan los $192.000. En Puro Show destacaron: “Son casi únicas, están impecables y pertenecen a una marca muy top”.
Además, se pueden encontrar botitas de invierno por $52.000 y $72.000, junto con vestidos estilo princesa —ideales para celebraciones— desde $57.000. Según subrayaron en el programa, casi todo está en estado impecable. “Creo que cada cosa la usaron una sola vez. Están a estrenar. Es una oferta enorme”, aseguraron.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario