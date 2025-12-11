Siguiendo los pasos de Icardi: en qué club comenzó a entrenar Amancio Vicuña, el hijo de la China Suárez

amancio entrenamiento

Mientras tanto, la vida de la actriz transcurre plenamente en Turquía. Continúa instalada en Estambul, consolidando su vida familiar mientras acompaña a delantero en su carrera en el Galatasaray. A través de sus redes sociales, la China Suárez comparte sus rutinas diarias, los viajes, los proyectos personales y la crianza de sus hijos, manteniendo un equilibrio entre su rol de madre y su activa carrera artística, al mismo tiempo que documenta su experiencia en el vibrante país euroasiático.