El inesperado motivo por el que Luciana Salazar vende su ropa y la de su hija Matilda: "No puedo..."

Intrigados por la variedad de looks y los montos publicados, desde el ciclo no dudaron en comunicarse con la modelo para saber qué la impulsó a desprenderse de tantas prendas. En diálogo telefónico, la rubia fue directa: “No soy de repetir mucho la ropa. Y cuando me vinieron con esta propuesta me pareció bárbaro, porque digo, la verdad que estaba acumulando mucho”.