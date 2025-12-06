El inesperado motivo por el que Luciana Salazar vende su ropa y la de su hija Matilda: "No puedo..."
A tono con el boom de la moda circular, la modelo decidió ofrecer en línea varias prendas de su vestidor y del de su hija. Lo que sorprendió fue la razón...
En medio del conflicto legal por la cuota alimentaria que reclama para Matilda contra Martín Redrado, Luciana Salazar volvió a captar la atención de sus seguidores al revelar parte de su amplio vestidor y confirmar que, tanto sus prendas como muchas de su hija, ya están disponibles para comprar a través de una plataforma online.
La iniciativa se enmarca en la tendencia de la moda circular, que promueve reutilizar ropa en excelente estado y ofrecerla a valores más accesibles que los originales. Tras conocerse la novedad, en Puro Show (El Trece) revisaron el catálogo de Luly, donde aparecen diseños de reconocidas marcas internacionales con precios que arrancan en los 30.000 pesos.
Intrigados por la variedad de looks y los montos publicados, desde el ciclo no dudaron en comunicarse con la modelo para saber qué la impulsó a desprenderse de tantas prendas. En diálogo telefónico, la rubia fue directa: “No soy de repetir mucho la ropa. Y cuando me vinieron con esta propuesta me pareció bárbaro, porque digo, la verdad que estaba acumulando mucho”.
El comentario más inesperado llegó después, cuando Salazar dejó escapar un sincericidio que generó carcajadas en el estudio: “Y como, no sé quién decía ahí, yo no las puedo llevar a una iglesia”, señaló entre risas.
En el catálogo pueden encontrarse múltiples opciones: vestidos de la modelo desde $30.000, $45.000 y hasta $84.000, aunque uno de los ítems que más llamó la atención fue un vestido rojo que ofrece por $1.320.000.
Algo que llamó la atención en el sector dedicado a Matilda, es su variedad, hay zapatillas de primeras marcas desde $5.000 y outfits exclusivos que alcanzan los $192.000. De acuerdo con la propia Salazar, estas prendas “son casi únicas, están impecables y pertenecen a una marca muy top”.
