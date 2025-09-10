Aseguran que Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: cuál es el canal que eligió y qué contenido tendrá
Después de las especulaciones y su confirmación como conductor de un stream, oficialmente Tinelli podría volver a la pantalla chica.
Marcelo Tinelli podría estar a punto de regresar a la televisión en un canal que le es muy familiar, El Trece. Según reveló el periodista Pampito en el programa Puro Show, el legendario conductor estaría en negociaciones para firmar un contrato. "No es una bomba de pasillo, es 100% real. Tengo muy buenas fuentes", aseguró el periodista.
Por otro lado, su compañero, Matías Vázquez, añadió que el nuevo programa de Tinelli podría ser un formato semanal, al estilo de El Ritmo de la Noche, un exitoso programa de entretenimiento que el conductor lideró entre 1991 y 1994 en Telefe. Según la información, Tinelli estaría al frente de la dirección del programa, que podría incluir a humoristas y ocupar el espacio de los domingos por la noche que dejó vacante el programa de Jorge Lanata.
Algo que, sin dudas, cambia la perspectiva que se tenía del futuro del conductor quien no solamente tuvo problemas legales recientemente con su productora, sino que además estaría a punto de comenzar un nuevo programa. Esto sumado a su reality en Prime Video que próximamente tendrá temporada 2.
Marcelo Tinelli también aterriza en el streaming: su nuevo proyecto
Pero eso no es todo, sino que además de los rumores sobre su regreso a la televisión abierta, se ha confirmado que Tinelli estrenará un nuevo programa en la plataforma de streaming Carnaval Stream. El ciclo, titulado "Estamos de paso", saldrá al aire por primera vez el próximo martes 23 de septiembre a las 20 horas y, según se confirmó, no estará solo.
Para este nuevo proyecto, Marcelo Tinelli estará acompañado por un equipo de reconocidas figuras, incluyendo a su primo, El Tirri, sus hijas, Juanita y Candelaria Tinelli, el actor Pachu Peña, el presentador Fede Bal, la actriz Sabrina Rojas, los humoristas Iván Ramírez y Seba Almada y la bailarina Carla Conte.
