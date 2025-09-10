Aseguran que Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: cuál es el canal que eligió y qué contenido tendrá

Por otro lado, su compañero, Matías Vázquez, añadió que el nuevo programa de Tinelli podría ser un formato semanal, al estilo de El Ritmo de la Noche, un exitoso programa de entretenimiento que el conductor lideró entre 1991 y 1994 en Telefe. Según la información, Tinelli estaría al frente de la dirección del programa, que podría incluir a humoristas y ocupar el espacio de los domingos por la noche que dejó vacante el programa de Jorge Lanata.