Confirman la segunda temporada de "Los Tinelli": cuándo y dónde se grabará
Según lo que explicó Juan Etchegoyen la plataforma adelantó las grabaciones del reality. Todos los detalles sobre lo que vendrá en la temporada 2.
"Los Tinelli", el reality familiar de Marcelo Tinelli en el que el conductor abre las puertas de su casa, ya tendría fecha de inicio para las grabaciones de su segunda temporada, aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial. Lo cierto es que fue el periodista Juan Etchegoyen quien reveló en su programa detalles sobre la segunda temporada, incluyendo una novedad que tiene que ver con la novia del conductor, Milett Figueroa.
Etchegoyen, quien afirmó haber reunido información tras el éxito de la primera temporada, adelantó que las grabaciones comenzarán en las próximas semanas. El conductor también reveló los destinos donde se grabará el reality: Buenos Aires, Punta del Este y, como novedad, la ciudad de Lima, en Perú, el país de origen de la pareja de Tinelli, Milett Figueroa quien conoció al conductor en la última edición de su propio programa.
Una temporada enfocada en la vida de Milett Figueroa pese al primer escándalo
Según el periodista, en Perú se está organizando una logística importante para las grabaciones. “Me parece que esta segunda temporada viene mucho por el lado Milett”, sugirió Etchegoyen sin dar más detalles que las locaciones que se tuvieron en cuenta.
La participación de la familia completa en el programa parece ser un hecho. Mimi Alvarado, la novia de El Tirri, le contó a Etchegoyen que había planeado un viaje a República Dominicana, pero que desde la producción le pidieron que no lo hiciera, ya que las grabaciones estaban a punto de comenzar.
En tanto, en lo que respecta a Prime Video, por ahora no brindaron información oficial. Aún así se espera que la continuación del reality sea lanzada en la plataforma para principios del 2026 teniendo en cuenta que la primera parte se estrenó en este 2025. No obstante, por el momento, no hay nada oficial, al menos que se haya publicado recientemente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario