Confirman la segunda temporada de "Los Tinelli": cuándo y dónde se grabará

"Los Tinelli", el reality familiar de Marcelo Tinelli en el que el conductor abre las puertas de su casa, ya tendría fecha de inicio para las grabaciones de su segunda temporada, aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial. Lo cierto es que fue el periodista Juan Etchegoyen quien reveló en su programa detalles sobre la segunda temporada, incluyendo una novedad que tiene que ver con la novia del conductor, Milett Figueroa.