Marcelo Tinelli y Cande Tinelli llegan a streaming: quiénes harán el programa con ellos
El histórico conductor tendrá su paso por el streaming junto a su hija y distintas personalidades. Conoce de quiénes se trata. Los detalles.
El conductor Marcelo Tinelli está listo para regresar al ruedo con un nuevo proyecto que esta vez será digital. Tras meses de especulaciones, se confirmó que el próximo septiembre será su debut en Carnaval Stream, un nuevo canal de streaming que lo aleja de la televisión tradicional y lo acerca a un público más joven después de fallar con sus formatos televisivos, pero viendo el éxito de su serie en streaming.
La propuesta de Jorge Rial para que se sumara a su proyecto digital se hizo realidad, y Tinelli se prepara para un nuevo desafío que ya es más que oficial, aunque todavía sin una fecha de estreno específica. Por otro lado, según revelaron en el programa Implacables, su show se transmitirá los martes y miércoles a las 20 horas, y contará con un elenco de figuras que promete dar de qué hablar y que han trabajado con él en varias ocasiones.
El elenco y el formato del nuevo programa con Marcelo Tinelli
El equipo que acompañará a Tinelli ya está confirmado y tiene nombres de peso en el mundo del espectáculo. Fede Bal, Carla Conte, Sabrina Rojas, Pachu Peña y Candelaria Tinelli serán parte del staff principal.
Además, Iván Ramírez se unirá al legendario Pachu Peña para encargarse del humor en cada emisión del programa que aún no tiene nombre oficial. No obstante eso, ya es oficial que el programa buscará combinar entretenimiento, actualidad y mucho humor, con la impronta característica del conductor y la frescura del streaming que lo lleva de vuelta a estar frente a cámara, pero probando un formato completamente diferente al que él mismo estaba acostumbrado.
