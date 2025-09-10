Juanita Tinelli confirmó que está de novia: quién es su nuevo amor
La modelo e hija de Marcelo Tinelli confirmó que superó a su expareja y realizó un tierno posteo con su nueva pareja. Conocé todos los detalles.
Tras su dura separación del polista Camilo Jeta Castagnola, Juanita Tinelli ha vuelto a encontrar el amor. La modelo confirmó su nueva relación a través de un tierno posteo en sus redes sociales, donde mostró por primera vez a su pareja, quien sería el encargado de devolverle la sonrisa a la hija de Marcelo Tinelli. Hay que recordar que, durante meses, la modelo se mostró bastante angustiada en sus redes sociales.
El afortunado se llama Bautista Cuina y, según se sabe, es estudiante de Administración de Empresas en una universidad privada, aunque no se revelaron muchos más detalles del joven. Eso sí: en la publicación que compartió la joven y que sorprendió a todos, Juanita subió una foto en la que él se encuentra detrás de ella, en una pose que demuestra la gran complicidad que hay entre ellos desde que comenzaron su relación.
Además, su novio compartió otra imagen aún más romántica, en la que se los ve abrazados, muy enamorados y felices de hacer público este vínculo que tienen.
Un romance que creció en secreto lejos de las cámaras
Si bien ninguno de los dos dio declaraciones sobre cómo es su relación, de acuerdo a la información que trascendió, el romance entre la modelo y Bautista Cuina comenzó hace dos meses. Desde entonces, la pareja se ha vuelto inseparable, manteniendo su relación en un bajo perfil hasta ahora.
El posteo de Tinelli ha generado una gran cantidad de comentarios y felicitaciones de sus seguidores. En tanto, en lo que respecta a la familia de Juanita, incluido Marcelo, no han hecho comentarios al respecto, pero como siempre seguro muestran su unión en este momento que atraviesa una de las menores de uno de los clanes más importantes de la televisión argentina. En especial, claro, luego de atravesar junto a ella su primer desamor.
