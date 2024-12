Aseguran que Matías Garfunkel violó dos órdenes judiciales antes de ser detenido

En ese sentido, profundizó su relato: “Garfunkel violó la perimetral, a mi me detallan lo sucedido. Vanucci temblaba asustada en ese instante y ella se encargó de mantener alejados a sus hijos de esa situación. Solo puedo decir que fue una situación muy fea y me cuentan que Victoria todavía no cae en lo que vivió ese día con Matías. Ella se estaba bañando y cuando sale de la ducha ve su celular y ahí se encuentra con el panorama y con Matías diciéndole ´voy para allá´”.

“Y me dicen que Garfunkel no violó solo la perimetral sino que también violó la orden del juez de protección. Violó dos órdenes y no una sola”, añadió .

“Los detectives y la policía dicen lo siguiente: esto puede terminar siendo un caso en el que la obsesión mata. La obsesión de él hacia ella es muy grande me describen”, dijo luego de que el empresario sea detenido por las autoridades en Estados Unidos.

Y concluyó: “Así que es todo muy oscuro. Te confirmo que Garfunkel rompió la perimetral y como fue la situación. Es desgarrador ponerse a pensar en Victoria cuando nos enteramos su reacción”.

Volvieron a detener a Matías Garfunkel en Estados Unidos: el motivo

El conflicto legal entre Matías Garfunkel y Victoria Vanucci volvió a dar que hablar en las últimas horas. A tan solo unas semanas de haber recuperado su libertad tras pagar una fianza de 1.000 dólares, el empresario fue nuevamente arrestado en una prisión de Utah, Estados Unidos, tras infringir dos medidas judiciales: una orden perimetral y una orden de protección, llamada: protective order.

En el sistema judicial estadounidense, las órdenes de protección complementan las medidas perimetrales, evitando que se realicen acercamientos o contactos sin la debida autorización o supervisión policial. En este contexto, Garfunkel tiene prohibido acercarse a Vanucci durante tres años, y cualquier tipo de comunicación con sus hijos, Napoléon e Indiana, debe realizarse de manera virtual, ya sea por videollamadas o con la presencia de un terapeuta.

“En la primera, lo agarraron con las manos en la masa. Y en la segunda, llegando a destino. Porque él empezó a avisar que iba a acercarse. Es decir, que no sólo violó la prohibición de contactarse, sino que además estaba dentro del perímetro de exclusión”, comentó Yamil Castro, abogado de Vanucci, en una entrevista con Clarín.

El letrado también destacó que Garfunkel realizó 27 llamadas telefónicas y envió 15 correos electrónicos en el mismo día, además de un llamado utilizando el número de un hotel, lo que indicaba que estaba acercándose. Esta situación provocó que la mediática al sentirse amenazada, solicitara la presencia policial de inmediato, a lo que acudieron 7 patrulleros sin sirena, para evitar que los niños se dieran cuenta de lo que estaba pasando. A lo que Garfunkel resultó siendo detenido a tan solo unos metros de la propiedad.

La gravedad de esta nueva detención es mayor a la anterior, ya que Garfunkel podría permanecer preso por un año, salvo que se le conceda una salida anticipada bajo ciertas condiciones, como el uso de una tobillera electrónica. Por otro lado, la justicia familiar le otorgó a Vanucci la custodia total de los menores. Las pericias psicológicas realizadas a los niños confirmaron que Garfunkel había manipulado a los menores, lo que sumó tres cargos en su contra: violencia de género, violencia psicológica y violencia frente a menores. Además, el matrimonio de Las Vegas que fue tan comentado, terminó siendo anulado conforme a la Ley de Nevada.

La última pelea de Matías Garfunkel y Victoria Vanucci

Fuentes cercanas a la ex pareja revelaron que la última discusión ocurrió durante el "Black Friday", cuando Garfunkel se obsesionó con adquirir ropa de invierno de una marca exclusiva, la única que no tenía descuento. Frente a esta situación, se le ofreció ayuda profesional, pero él rechazó cualquier tipo de intervención.

Recientemente, Vanucci comenzó a compartir en sus redes sociales episodios de agresión verbal por parte de Garfunkel, quien ha asumido su bipolaridad. En uno de los videos que difundió la víctima, se puede ver a Garfunkel, alterado y fuera de si, insultando a la madre de sus hijos mientras se encontraba con los mismos en el hogar: "Vos sos un sorete", le gritó Garfunkel, mientras bajaba unas escaleras. Vanucci, aparentemente buscando provocar una respuesta, le contestó: "Ya está, era lo que necesitaba".

Según fuentes cercanas, las grabaciones fueron recomendadas por los profesionales que están tratando a Vanucci. Estos sugirieron que la ex modelo no se expusiera para evitar que Garfunkel entrara en una crisis, y que solo documentara lo sucedido, enfocándose en “la manipulación que él ejerce sobre sus hijos”.