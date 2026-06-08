Quién será el eliminado de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
A horas de una nueva gala de eliminación, los sondeos en redes sociales comenzaron a marcar tendencia entre los cinco participantes que continúan en placa.
La expectativa crece entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada. Este lunes 8 de junio, la casa más famosa del país volverá a sufrir una baja cuando uno de los nominados de la semana quede fuera de competencia por decisión del público.
Luego de varios días de estrategias, alianzas y tensiones que modificaron el juego, la placa quedó conformada por Brian Sarmiento, Hanssen, Juanicar, Yipio y Franco Zunino. Los cinco continúan en riesgo y aguardan una definición que podría alterar por completo el panorama dentro de la casa.
Mientras los participantes viven horas de incertidumbre, las encuestas realizadas en redes sociales ya ofrecen un panorama preliminar sobre las preferencias del público y comienzan a perfilar a los posibles apuntados para abandonar el reality.
Quién deja Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Uno de los relevamientos que más repercusión generó fue el realizado por Fefe Bongiorno entre sus seguidores. Allí, Franco Zunino aparece como el participante más comprometido de cara a la gala de eliminación.
Según los resultados compartidos por el influencer, Zunino acumuló el 37,8% de los votos negativos, ubicándose en el primer lugar entre quienes podrían dejar la competencia. Muy cerca quedó Brian Sarmiento, que reunió el 32,6% y también aparece como uno de los jugadores con mayores posibilidades de despedirse del programa.
Aunque las encuestas no tienen carácter oficial y el resultado final dependerá exclusivamente de la votación del público, los números reflejan una tendencia que mantiene en alerta a los seguidores de ambos participantes.
Con una diferencia relativamente ajustada entre los dos más votados, la definición promete mantenerse abierta hasta el último momento. Este lunes, durante la gala conducida por Santiago del Moro, se conocerá finalmente quién deberá abandonar la casa y poner fin a su sueño de llegar a la gran final de Gran Hermano Generación Dorada.
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