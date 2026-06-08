Quién será el eliminado de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Encuesta Gran Hermano

Aunque las encuestas no tienen carácter oficial y el resultado final dependerá exclusivamente de la votación del público, los números reflejan una tendencia que mantiene en alerta a los seguidores de ambos participantes.

Con una diferencia relativamente ajustada entre los dos más votados, la definición promete mantenerse abierta hasta el último momento. Este lunes, durante la gala conducida por Santiago del Moro, se conocerá finalmente quién deberá abandonar la casa y poner fin a su sueño de llegar a la gran final de Gran Hermano Generación Dorada.