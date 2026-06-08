¿Sorpresa? Quién se va de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Esta noche se llevará a cabo una nueva gala de eliminación y uno de los nominados deberá despedirse de la competencia por decisión del público.
La casa de Gran Hermano volverá a vivir una jornada decisiva este lunes. Tras una semana marcada por estrategias, discusiones y movimientos que modificaron la convivencia, uno de los participantes nominados abandonará el reality por decisión de la gente.
Los jugadores que quedaron en placa son Brian, Yipio, Franco Zunino, Juanicar y Hanssen. Mientras crece la expectativa entre los fanáticos del programa, las encuestas y sondeos en redes sociales comienzan a marcar tendencia sobre quién podría convertirse en el nuevo eliminado.
Quién se va de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
En ese contexto, el reconocido analista de realities Pabloschi compartió una publicación que rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa. A través de su cuenta de X, dejó entrever quién estaría en una situación más comprometida de cara a la gala.
"Vuela alto Zunino", escribió Pabloschi en sus redes sociales, un mensaje que muchos interpretaron como una clara referencia a que Franco sería el participante que abandonaría la casa esta noche.
Como suele ocurrir en cada gala, las publicaciones del especialista generan repercusión inmediata entre los fanáticos del reality, ya que en varias oportunidades anticipó tendencias que luego terminaron reflejándose en el resultado oficial. A raíz de esto, los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios, habilitando a un picante debate.
De confirmarse esta información, la salida de Zunino representaría un nuevo golpe para la dinámica interna de la casa, especialmente por los vínculos y estrategias que construyó durante las últimas semanas dentro del juego.
De todas maneras, la última palabra la tendrá el público. La definición se conocerá durante la gala conducida por Santiago del Moro, cuando se revele quién recibió la mayor cantidad de votos para abandonar la competencia y poner fin a su sueño de convertirse en el ganador de Gran Hermano.
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