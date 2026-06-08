¿Sorpresa? Quién se va de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

Pabloschi gran hermano

Como suele ocurrir en cada gala, las publicaciones del especialista generan repercusión inmediata entre los fanáticos del reality, ya que en varias oportunidades anticipó tendencias que luego terminaron reflejándose en el resultado oficial. A raíz de esto, los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios, habilitando a un picante debate.

De confirmarse esta información, la salida de Zunino representaría un nuevo golpe para la dinámica interna de la casa, especialmente por los vínculos y estrategias que construyó durante las últimas semanas dentro del juego.

De todas maneras, la última palabra la tendrá el público. La definición se conocerá durante la gala conducida por Santiago del Moro, cuando se revele quién recibió la mayor cantidad de votos para abandonar la competencia y poner fin a su sueño de convertirse en el ganador de Gran Hermano.