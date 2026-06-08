A qué hora dan hoy lunes Gran Hermano Generación Dorada
Cinco participantes quedaron en placa y uno de ellos deberá despedirse de la competencia por decisión del público.
Este lunes se vivirá una nueva gala de eliminación en Gran Hermano, una noche que volverá a modificar el rumbo del juego y que podría cambiar por completo el equilibrio de fuerzas dentro de la casa más famosa del país.
A medida que pasan las semanas, la convivencia se vuelve cada vez más compleja. Las alianzas se fortalecen, las estrategias salen a la luz y los conflictos se multiplican entre los participantes, que saben que cualquier movimiento puede resultar determinante para llegar a la gran final.
En esta oportunidad, los jugadores que quedaron en placa y están en riesgo de abandonar la competencia son Brian, Yipio, Franco Zunino, Juanicar y Hanssen. Uno de ellos deberá dejar la casa por decisión del público, mientras que los restantes continuarán en carrera por el premio mayor.
Una eliminación que puede cambiarlo todo
La placa reúne a participantes con diferentes perfiles y recorridos dentro del reality. Algunos han logrado consolidar grupos de apoyo dentro de la casa, mientras que otros quedaron expuestos tras semanas marcadas por discusiones, estrategias y cambios constantes en la dinámica del juego.
La salida de cualquiera de los nominados tendrá un impacto inmediato en la competencia. No solo se reconfigurarán las alianzas, sino que también podrían modificarse las rivalidades que dominaron los últimos días.
Con el público teniendo la última palabra, la expectativa crece entre los fanáticos del programa, que seguirán de cerca una gala que promete emociones, nervios y una definición que podría marcar un antes y un después en esta edición de Gran Hermano.
La cuenta regresiva ya comenzó y este lunes uno de los cinco nominados verá terminar su sueño de consagrarse campeón.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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