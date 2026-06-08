A qué hora dan hoy lunes Gran Hermano Generación Dorada

La salida de cualquiera de los nominados tendrá un impacto inmediato en la competencia. No solo se reconfigurarán las alianzas, sino que también podrían modificarse las rivalidades que dominaron los últimos días.

Con el público teniendo la última palabra, la expectativa crece entre los fanáticos del programa, que seguirán de cerca una gala que promete emociones, nervios y una definición que podría marcar un antes y un después en esta edición de Gran Hermano.

La cuenta regresiva ya comenzó y este lunes uno de los cinco nominados verá terminar su sueño de consagrarse campeón.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.