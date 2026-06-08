Los dardos de Lali Espósito en River: críticas a Javier Milei e ironía contra Manuel Adorni
La artista no dudó y convirtió las polémicas que la rodearon durante los últimos meses en parte central del espectáculo.
Este sábado 6 y domingo 7, Lali Espósito hizo historia con dos shows completamente sold out en River. Más allá del despliegue y el talento que se vio arriba del escenario, la artista dio de qué hablar por lanzar fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, pero también apuntó contra Manuel Adorni.
Desde una falsa tapa de diario con referencias al presidente Javier Milei y a Manuel Adorni hasta un contundente discurso sobre la violencia machista, la artista aprovechó el escenario más grande de su carrera para responder a sus detractores.
La noche arrancó con una de las imágenes más comentadas del recital. En la previa de "¿Quiénes son?", Lali irrumpió sobre el escenario sosteniendo un enorme cartel que simulaba la portada de un periódico. En el centro se destacaba una fotografía de la cantante acompañada por un título provocador: "¿Viven del Estadio?".
La puesta en escena fue interpretada como una respuesta directa a las críticas que recibió durante los últimos meses por parte del presidente Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades la cuestionó públicamente bajo el apodo de "Lali Depósito", en referencia a las contrataciones de artistas en festivales financiados por el Estado.
La falsa portada no se limitó a esa referencia. También incluía una supuesta promoción relacionada con una cascada, un guiño irónico a las controversias que involucraron al vocero presidencial Manuel Adorni y a las versiones sobre propiedades de lujo que generaron repercusión en redes sociales.
Lejos de evitar el tema, la cantante eligió convertir el conflicto político y mediático en parte del concepto visual de su show, resignificando las críticas en clave artística frente a un Monumental colmado.
"La gente sabe"
Más adelante, luego de interpretar "Plástico", una de las canciones de su último álbum No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, Lali volvió a referirse al tema desde el escenario.
"La verdad se sabe, se ve, se siente. Cuando algo es de plástico se siente, se nota. Así que les quiero agradecer por quererme como soy, por bancarme como soy", dijo.
Ante más de 80 mil personas, la artista continuó con un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.
"No saben qué satisfacción es ver este River repleto después de haber pasado un tiempo donde, obviamente, se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, al Gobierno o a la gente que me agredía".
Y agregó: "Con tal de continuar con su sesgo, necesitaban tener lo que se llama una batalla cultural. Pero se equivocaron. Miren, la gente no es bol..., la gente sabe".
Mientras señalaba al público, Lali recibió una ovación que se extendió durante varios segundos.
Un pedido de silencio que conmovió al estadio
El momento más solemne del fin de semana llegó durante el show del sábado, cuando la cantante interrumpió el clima festivo para enviar un mensaje cargado de contenido social.
"Quiero pedir un minuto de silencio, siendo tantos, por todas las víctimas de la violencia machista que este Gobierno niega".
La artista explicó que el homenaje era también: "Por todas las mujeres que han sido víctimas, y por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres".
Además, recordó casos recientes que generaron conmoción pública. "Por las vidas arrebatadas de adolescentes como Agostina y como Dulce".
De esta manera, Lali no solo celebró uno de los hitos más importantes de su carrera con dos estadios Monumental repletos, sino que también utilizó el escenario para responder a las críticas, fijar postura sobre distintos temas y dejar algunos de los momentos más comentados de todo el fin de semana.
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