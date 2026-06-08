Los dardos de Lali Espósito en River: críticas a Javier Milei e ironía contra Manuel Adorni

La falsa portada no se limitó a esa referencia. También incluía una supuesta promoción relacionada con una cascada, un guiño irónico a las controversias que involucraron al vocero presidencial Manuel Adorni y a las versiones sobre propiedades de lujo que generaron repercusión en redes sociales.

Lejos de evitar el tema, la cantante eligió convertir el conflicto político y mediático en parte del concepto visual de su show, resignificando las críticas en clave artística frente a un Monumental colmado.

Lali diario Adorni

"La gente sabe"

Más adelante, luego de interpretar "Plástico", una de las canciones de su último álbum No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, Lali volvió a referirse al tema desde el escenario.

"La verdad se sabe, se ve, se siente. Cuando algo es de plástico se siente, se nota. Así que les quiero agradecer por quererme como soy, por bancarme como soy", dijo.

Ante más de 80 mil personas, la artista continuó con un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

"No saben qué satisfacción es ver este River repleto después de haber pasado un tiempo donde, obviamente, se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, al Gobierno o a la gente que me agredía".

Y agregó: "Con tal de continuar con su sesgo, necesitaban tener lo que se llama una batalla cultural. Pero se equivocaron. Miren, la gente no es bol..., la gente sabe".

Mientras señalaba al público, Lali recibió una ovación que se extendió durante varios segundos.

lali river

Un pedido de silencio que conmovió al estadio

El momento más solemne del fin de semana llegó durante el show del sábado, cuando la cantante interrumpió el clima festivo para enviar un mensaje cargado de contenido social.

"Quiero pedir un minuto de silencio, siendo tantos, por todas las víctimas de la violencia machista que este Gobierno niega".

La artista explicó que el homenaje era también: "Por todas las mujeres que han sido víctimas, y por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres".

Además, recordó casos recientes que generaron conmoción pública. "Por las vidas arrebatadas de adolescentes como Agostina y como Dulce".

De esta manera, Lali no solo celebró uno de los hitos más importantes de su carrera con dos estadios Monumental repletos, sino que también utilizó el escenario para responder a las críticas, fijar postura sobre distintos temas y dejar algunos de los momentos más comentados de todo el fin de semana.