Quiénes se sentarán en la mesa de Juana Viale este domingo 1° de marzo

También formarán parte del almuerzo la actriz Julia Calvo, recientemente destacada por su interpretación de Nelly Omar en el musical Ellas son tango tras su paso por MasterChef Celebrity; el humorista Pachu Peña, activo tanto en televisión como en plataformas digitales; la comediante Connie Ballarini, que regresó de una gira europea con Las Chicas de la Culpa; y el músico Emanero, referente de la escena urbana actual, quien sumará el toque musical a la emisión.