El sentido mensaje de Mirtha Legrand tras el festejo de su cumpleaños número 99: "Les he dado mi vida"

Mirtha Legrand cumpleaños



Mirtha Legrand se ganó un lugar en el corazón de los fanáticos de la farándula, gracias a su programa Almorzando con Mirtha, que con los años fue cambiando y evolucionando a La Noche de Mirtha. Ocupar un lugar en la mesa de la Chiqui se volvió sinónimo de importancia entre las celebridades y un gran honor para muchos de ellos. Es por eso que para el pastel principal buscaron demostrar lo que ella significa. El mismo era de dos pisos, con un primero con detalles como si fuera una rosa blanca. Las letras ML quedaban pegadas encima de todo, y junto a ellas aparecía un televisor con su rostro y una mesa con sillas, simulando ser su amado comedor. Los fanáticos no dudaron en destacarlo como sus detalles favoritos y dio de qué hablar entre todos.

Entre los invitados que dijeron presente y posaron para las cámaras presentes en el lugar estuvieron todos los familiares de la diva: Ámbar de Benedictis, Juana y Nacho Viale, quien estuvo acompañado por su novia Lucía Pedraza.

No faltaron famosos como Roberto Moldavsky junto a su novia Micaela, Mauricio D’Alesaandro, Mariana Gallego, Valeria Gastaldi, Iliana Calabró, Jairo y Carlos Rottember, entre otros. Además, dijo presente la senadora Patricia Bullrich.