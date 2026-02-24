El sentido mensaje de Mirtha Legrand tras el festejo de su cumpleaños número 99: "Les he dado mi vida"
La histórica diva de los almuerzos recibió muchos saludos afectuosos durante su cumpleaños.
Mirtha Legrand celebró sus 99 años de la mejor manera posible. La Chiqui es un ícono de la televisión argentina y su trabajo llegó a ocupar un lugar especial en varios de sus seguidores que aún la acompañan. Es por eso que, para esta edad especial, todos los que la rodean buscaron la manera de honrarla con los detalles más impecables.
Tras el festejo, la conductora publicó un mensaje en la red social X para agradecer el amor que recibió durante su aniversario. “Quiero agradecer a todos por sus saludos y a quien dedicó un ratito de su tiempo a cantarme el cumpleaños”, dijo. Luego agregó: “El cariño del público me sigue sorprendiendo como el primer día. Sigo muy emocionada y nunca se olviden: Les he dado mi vida”.
Así fue el festejo de cumpleaños de Mirtha Legrand
El lunes 23 de febrero, Barrio Parque se vistió de gala para celebrar el fabuloso cumpleaños de Mirtha Legrand. La Chiqui celebró sus 99 años junto a su familia y amigos, en la casa de su hija Marcela Tinayre. La prensa y su club de fans se reunieron en la puerta de la mansión estilo francés para dejarle sus saludos a la conductora, al momento de llegar al lugar. Sin embargo, algunos detalles del interior se robaron la atención de todos, como fue la increíble torta de cumpleaños preparada en su honor.
Mirtha Legrand se ganó un lugar en el corazón de los fanáticos de la farándula, gracias a su programa Almorzando con Mirtha, que con los años fue cambiando y evolucionando a La Noche de Mirtha. Ocupar un lugar en la mesa de la Chiqui se volvió sinónimo de importancia entre las celebridades y un gran honor para muchos de ellos. Es por eso que para el pastel principal buscaron demostrar lo que ella significa. El mismo era de dos pisos, con un primero con detalles como si fuera una rosa blanca. Las letras ML quedaban pegadas encima de todo, y junto a ellas aparecía un televisor con su rostro y una mesa con sillas, simulando ser su amado comedor. Los fanáticos no dudaron en destacarlo como sus detalles favoritos y dio de qué hablar entre todos.
Entre los invitados que dijeron presente y posaron para las cámaras presentes en el lugar estuvieron todos los familiares de la diva: Ámbar de Benedictis, Juana y Nacho Viale, quien estuvo acompañado por su novia Lucía Pedraza.
No faltaron famosos como Roberto Moldavsky junto a su novia Micaela, Mauricio D’Alesaandro, Mariana Gallego, Valeria Gastaldi, Iliana Calabró, Jairo y Carlos Rottember, entre otros. Además, dijo presente la senadora Patricia Bullrich.
